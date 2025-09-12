Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мерц примет Навроцкого в Берлине - 12.09.2025
https://1prime.ru/20250912/frg-862194734.html
Мерц примет Навроцкого в Берлине
Мерц примет Навроцкого в Берлине - 12.09.2025, ПРАЙМ
Мерц примет Навроцкого в Берлине
Канцлер Германии Фридрих Мерц примет во вторник в Берлине президента Польши Кароля Навроцкого, политики обсудят инцидент с БПЛА в польском воздушном... | 12.09.2025, ПРАЙМ
БЕРЛИН, 12 сен – ПРАЙМ. Канцлер Германии Фридрих Мерц примет во вторник в Берлине президента Польши Кароля Навроцкого, политики обсудят инцидент с БПЛА в польском воздушном пространстве, заявил официальный представитель германского правительства Штефан Корнелиус. "Федеральный канцлер примет польского президента Кароля Навроцкого в ведомстве канцлера", - сказал он в ходе брифинга кабмина страны. Первый рабочий визит президента в столицу Германии состоится во вторник. В последующей беседе политики обсудят инцидент с БПЛА в Польше, двустороннее сотрудничество, вопросы международной безопасности и дальнейшую поддержка Украины. Премьер-министр Польши Дональд Туск в среду выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привёл. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идёт более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов. В свою очередь, начальник генштаба — первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой.
15:00 12.09.2025
 
Мерц примет Навроцкого в Берлине

БЕРЛИН, 12 сен – ПРАЙМ. Канцлер Германии Фридрих Мерц примет во вторник в Берлине президента Польши Кароля Навроцкого, политики обсудят инцидент с БПЛА в польском воздушном пространстве, заявил официальный представитель германского правительства Штефан Корнелиус.
"Федеральный канцлер примет польского президента Кароля Навроцкого в ведомстве канцлера", - сказал он в ходе брифинга кабмина страны. Первый рабочий визит президента в столицу Германии состоится во вторник.
В последующей беседе политики обсудят инцидент с БПЛА в Польше, двустороннее сотрудничество, вопросы международной безопасности и дальнейшую поддержка Украины.
Премьер-министр Польши Дональд Туск в среду выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привёл. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идёт более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов.
В свою очередь, начальник генштаба — первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой.
