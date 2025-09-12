https://1prime.ru/20250912/golosovanie-862174340.html

Памфилова объявила старт единого дня голосования 2025 года

Памфилова объявила старт единого дня голосования 2025 года - 12.09.2025, ПРАЙМ

Памфилова объявила старт единого дня голосования 2025 года

Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова в ЦИК объявила старт единого дня голосования 2025 года. | 12.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-12T10:25+0300

2025-09-12T10:25+0300

2025-09-12T10:39+0300

общество

россия

рф

коми

татарстан

элла памфилова

цик

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/09/851447610_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_05bb639c290e236860c919a1cc5c51c8.jpg

МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова в ЦИК объявила старт единого дня голосования 2025 года. "У нас сегодня действительно большое важное политическое событие. В стране уже открылись избирательные участки, они уже с ночи стали открываться, наши восточные регионы. И позвольте объявить старт единого дня голосования 2025 года", - сказала Памфилова в ходе брифинга о старте голосования на выборах в ЕДГ-2025. Выборы проходят в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона выбирают депутаты окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов. Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирают в 11 субъектах РФ, в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.

https://1prime.ru/20250911/tsik--862120554.html

рф

коми

татарстан

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, рф, коми, татарстан, элла памфилова, цик