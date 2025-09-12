Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Памфилова объявила старт единого дня голосования 2025 года
Памфилова объявила старт единого дня голосования 2025 года - 12.09.2025, ПРАЙМ
Памфилова объявила старт единого дня голосования 2025 года
Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова в ЦИК объявила старт единого дня голосования 2025 года. | 12.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова в ЦИК объявила старт единого дня голосования 2025 года. "У нас сегодня действительно большое важное политическое событие. В стране уже открылись избирательные участки, они уже с ночи стали открываться, наши восточные регионы. И позвольте объявить старт единого дня голосования 2025 года", - сказала Памфилова в ходе брифинга о старте голосования на выборах в ЕДГ-2025. Выборы проходят в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона выбирают депутаты окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов. Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирают в 11 субъектах РФ, в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.
10:25 12.09.2025 (обновлено: 10:39 12.09.2025)
 
Памфилова объявила старт единого дня голосования 2025 года

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова в ЦИК объявила старт единого дня голосования 2025 года.
"У нас сегодня действительно большое важное политическое событие. В стране уже открылись избирательные участки, они уже с ночи стали открываться, наши восточные регионы. И позвольте объявить старт единого дня голосования 2025 года", - сказала Памфилова в ходе брифинга о старте голосования на выборах в ЕДГ-2025.
Выборы проходят в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона выбирают депутаты окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов.
Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирают в 11 субъектах РФ, в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.
