Кадыров назвал "Чеченнефтехимпром" перспективным предприятием
ГРОЗНЫЙ, 12 сен - ПРАЙМ. Глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью РИА Новости рассказал, что компания "Чеченнефтехимпром" является перспективным предприятием, которое еще обязательно о себе заявит, но чтобы оно заработало на полных мощностях, требуются инвесторы.
В 2018 году президент России передал республике 100% акций, находящихся на тот момент в федеральной собственности "Чеченнефтехимпром", в целях развития промышленного производства. Кадыров тогда отмечал, что значительный потенциал компании, связанный с нефтепереработкой, не используется.
"Чтобы предприятие заработало на полных мощностях, требуются инвесторы, а их пока нет из-за санкций. Но "Чеченнефтехимпром" не стоит на месте, понемногу, но положительная динамика присутствует. Это перспективное предприятие, и оно обязательно еще о себе заявит. Если же есть инвесторы, которые сейчас хотят и могут, несмотря на санкции, вложиться в проект, то приглашаем", - рассказал глава Чечни в интервью агентству.
Согласно информации АО "Чеченнефтехимпром", размещенной на сайте компании, она на сегодняшний день владеет земельными участками площадью в 7740 гектар, более чем 1100 скважинами и другим имуществом нефтяного комплекса региона. Помимо хозяйственно-административной работы, компания занимается поиском и привлечением инвестиций в нефтедобывающую промышленность Чеченской Республики, совершенствованием механизмов добычи и разработки нефтяных месторождений, геологическим изучением недр и разведкой новых запасов углеводородного сырья.
