Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Нефть дешевеет на опасениях относительно спроса в США - 12.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250912/neft--862167369.html
Нефть дешевеет на опасениях относительно спроса в США
Нефть дешевеет на опасениях относительно спроса в США - 12.09.2025, ПРАЙМ
Нефть дешевеет на опасениях относительно спроса в США
Мировые цены на нефть в пятницу утром снижаются на опасениях относительно спроса со стороны США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. | 12.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-12T08:30+0300
2025-09-12T08:30+0300
энергетика
нефть
рынок
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859689712_0:100:3283:1947_1920x0_80_0_0_c4e5d49b48fbbd994bd6129daf981bc6.jpg
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу утром снижаются на опасениях относительно спроса со стороны США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 8.11 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 0,74% - до 65,88 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - на 0,83%, до 61,85 доллара. Мировые рынки анализируют данные по инфляции в США, вышедшие в четверг. Годовая инфляция в стране по итогам августа ускорилась до 2,9% с уровня предыдущего месяца в 2,7%. "Борьба США с инфляцией не выглядит победоносной, что ухудшает прогноз спроса на нефть со стороны одной из крупнейших экономик мира. Даже беспокойства вокруг геополитической ситуации не могут поддержать цены на нефть, поскольку фундаментальные показатели указывают на переизбыток предложения и слабый спрос", - цитирует агентство Рейтер мнение аналитика Phillip Nova Приянки Сачдевы (Priyanka Sachdeva). Позднее в пятницу участники рынка ожидают выход еженедельных данных от американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes Company по действующим нефтяным буровым установкам в США. За неделю по 5 сентября их число выросло на две - до 414 установок.
https://1prime.ru/20250911/neft-862130343.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859689712_276:0:3007:2048_1920x0_80_0_0_5a898d0cd550861c2af65ef89bc7ec75.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, рынок, сша
Энергетика, Нефть, Рынок, США
08:30 12.09.2025
 
Нефть дешевеет на опасениях относительно спроса в США

Цена нефти Brent опускалась до 65,88 доллара за баррель

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 12.09.2025
Добыча нефти. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу утром снижаются на опасениях относительно спроса со стороны США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 8.11 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 0,74% - до 65,88 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - на 0,83%, до 61,85 доллара.
Мировые рынки анализируют данные по инфляции в США, вышедшие в четверг. Годовая инфляция в стране по итогам августа ускорилась до 2,9% с уровня предыдущего месяца в 2,7%.
"Борьба США с инфляцией не выглядит победоносной, что ухудшает прогноз спроса на нефть со стороны одной из крупнейших экономик мира. Даже беспокойства вокруг геополитической ситуации не могут поддержать цены на нефть, поскольку фундаментальные показатели указывают на переизбыток предложения и слабый спрос", - цитирует агентство Рейтер мнение аналитика Phillip Nova Приянки Сачдевы (Priyanka Sachdeva).
Позднее в пятницу участники рынка ожидают выход еженедельных данных от американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes Company по действующим нефтяным буровым установкам в США. За неделю по 5 сентября их число выросло на две - до 414 установок.
Нефтяной станок-качалка - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2025
Нефть дешевеет после публикации доклада МЭА
Вчера, 14:28
 
ЭнергетикаНефтьРынокСША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала