https://1prime.ru/20250912/neft--862167369.html
Нефть дешевеет на опасениях относительно спроса в США
Нефть дешевеет на опасениях относительно спроса в США - 12.09.2025, ПРАЙМ
Нефть дешевеет на опасениях относительно спроса в США
Мировые цены на нефть в пятницу утром снижаются на опасениях относительно спроса со стороны США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. | 12.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-12T08:30+0300
2025-09-12T08:30+0300
2025-09-12T08:30+0300
энергетика
нефть
рынок
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859689712_0:100:3283:1947_1920x0_80_0_0_c4e5d49b48fbbd994bd6129daf981bc6.jpg
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу утром снижаются на опасениях относительно спроса со стороны США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 8.11 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 0,74% - до 65,88 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - на 0,83%, до 61,85 доллара. Мировые рынки анализируют данные по инфляции в США, вышедшие в четверг. Годовая инфляция в стране по итогам августа ускорилась до 2,9% с уровня предыдущего месяца в 2,7%. "Борьба США с инфляцией не выглядит победоносной, что ухудшает прогноз спроса на нефть со стороны одной из крупнейших экономик мира. Даже беспокойства вокруг геополитической ситуации не могут поддержать цены на нефть, поскольку фундаментальные показатели указывают на переизбыток предложения и слабый спрос", - цитирует агентство Рейтер мнение аналитика Phillip Nova Приянки Сачдевы (Priyanka Sachdeva). Позднее в пятницу участники рынка ожидают выход еженедельных данных от американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes Company по действующим нефтяным буровым установкам в США. За неделю по 5 сентября их число выросло на две - до 414 установок.
https://1prime.ru/20250911/neft-862130343.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859689712_276:0:3007:2048_1920x0_80_0_0_5a898d0cd550861c2af65ef89bc7ec75.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, рынок, сша
Энергетика, Нефть, Рынок, США
Нефть дешевеет на опасениях относительно спроса в США
Цена нефти Brent опускалась до 65,88 доллара за баррель
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу утром снижаются на опасениях относительно спроса со стороны США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 8.11 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 0,74% - до 65,88 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - на 0,83%, до 61,85 доллара.
Мировые рынки анализируют данные по инфляции в США
, вышедшие в четверг. Годовая инфляция в стране по итогам августа ускорилась до 2,9% с уровня предыдущего месяца в 2,7%.
"Борьба США с инфляцией не выглядит победоносной, что ухудшает прогноз спроса на нефть со стороны одной из крупнейших экономик мира. Даже беспокойства вокруг геополитической ситуации не могут поддержать цены на нефть, поскольку фундаментальные показатели указывают на переизбыток предложения и слабый спрос", - цитирует агентство Рейтер мнение аналитика Phillip Nova Приянки Сачдевы (Priyanka Sachdeva).
Позднее в пятницу участники рынка ожидают выход еженедельных данных от американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes Company по действующим нефтяным буровым установкам в США. За неделю по 5 сентября их число выросло на две - до 414 установок.
Нефть дешевеет после публикации доклада МЭА