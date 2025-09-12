https://1prime.ru/20250912/neft--862167369.html

Нефть дешевеет на опасениях относительно спроса в США

МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу утром снижаются на опасениях относительно спроса со стороны США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 8.11 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 0,74% - до 65,88 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - на 0,83%, до 61,85 доллара. Мировые рынки анализируют данные по инфляции в США, вышедшие в четверг. Годовая инфляция в стране по итогам августа ускорилась до 2,9% с уровня предыдущего месяца в 2,7%. "Борьба США с инфляцией не выглядит победоносной, что ухудшает прогноз спроса на нефть со стороны одной из крупнейших экономик мира. Даже беспокойства вокруг геополитической ситуации не могут поддержать цены на нефть, поскольку фундаментальные показатели указывают на переизбыток предложения и слабый спрос", - цитирует агентство Рейтер мнение аналитика Phillip Nova Приянки Сачдевы (Priyanka Sachdeva). Позднее в пятницу участники рынка ожидают выход еженедельных данных от американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes Company по действующим нефтяным буровым установкам в США. За неделю по 5 сентября их число выросло на две - до 414 установок.

