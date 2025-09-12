ЦИК внимательно следит за голосованием на выборах, заявила Памфилова
© РИА Новости . Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Голосование на выборах глав регионов началось, ЦИК пристально следит за этим процессом, заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова.
"Голосование началось. Мы пристально следим за процессом, и в чем будем вас ежедневно и даже несколько раз в день информировать", - сказала Памфилова в ходе брифинга о старте голосования на выборах в ЕДГ-2025.
Выборы проходят в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона предстоит выбрать депутатам окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов.
Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирают в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.