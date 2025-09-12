Журналист высмеял реакцию ЕС на инцидент в Польше
Журналист Торнтон высмеял реакцию ЕС на инцидент с дронами в Польше
© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаг Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаг Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Реакция европейцев на инцидент с дронами в Польше смехотворна, такое мнение выразил британский журналист Уоррен Торнтон.
Торнтон также отметил, что "Россия приложила все усилия, чтобы избежать втягивания других стран в конфликт", несмотря на провокационные действия со стороны европейских государств.
Инцидент с БПЛА в Польше
В среду польский премьер-министр Дональд Туск утверждал, что над Польшей были уничтожены "представлявшие угрозу" дроны, заявив, что они "российские", однако никаких доказательств этому не предоставил. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен позже подтвердила, что речь идет о более чем десяти беспилотниках. Как сообщил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не предоставила доказательств якобы российского происхождения сбитых дронов.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что он не знает о каких-либо запросах на контакты с руководством Польши. Он также подчеркнул, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не предоставляя аргументов. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов.
Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Минск своевременно информировал Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, в то время как Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отметил, что ночью белорусская ПВО постоянно отслеживала дроны, которые сбились с курса из-за воздействия радиоэлектронной борьбы, и часть потерявших курс беспилотников была уничтожена силами ПВО в воздушном пространстве республики.