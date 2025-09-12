https://1prime.ru/20250912/polsha-862211555.html

Журналист высмеял реакцию ЕС на инцидент в Польше

Журналист высмеял реакцию ЕС на инцидент в Польше - 12.09.2025, ПРАЙМ

Журналист высмеял реакцию ЕС на инцидент в Польше

Реакция европейцев на инцидент с дронами в Польше смехотворна, такое мнение выразил британский журналист Уоррен Торнтон. | 12.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-12T19:06+0300

2025-09-12T19:06+0300

2025-09-12T19:07+0300

спецоперация на украине

польша

украина

минск

дональд туск

урсула фон дер ляйен

дмитрий песков

ес

нато

минобороны рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0c/860627473_0:103:3277:1946_1920x0_80_0_0_823307c6d86b45f737a4c2278b6e6916.jpg

МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Реакция европейцев на инцидент с дронами в Польше смехотворна, такое мнение выразил британский журналист Уоррен Торнтон."Истеричный визг всего Евросоюза сродни крикам детей, потерявших сознание из-за того, что им отказали в шоколадке перед ужином. Бог знает, насколько сильным будет кризис, если какой-нибудь русский с палкой когда-нибудь приблизится к границе", — написал он в социальной сети X.Торнтон также отметил, что "Россия приложила все усилия, чтобы избежать втягивания других стран в конфликт", несмотря на провокационные действия со стороны европейских государств.Инцидент с БПЛА в ПольшеВ среду польский премьер-министр Дональд Туск утверждал, что над Польшей были уничтожены "представлявшие угрозу" дроны, заявив, что они "российские", однако никаких доказательств этому не предоставил. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен позже подтвердила, что речь идет о более чем десяти беспилотниках. Как сообщил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не предоставила доказательств якобы российского происхождения сбитых дронов.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что он не знает о каких-либо запросах на контакты с руководством Польши. Он также подчеркнул, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не предоставляя аргументов. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов.Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Минск своевременно информировал Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, в то время как Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отметил, что ночью белорусская ПВО постоянно отслеживала дроны, которые сбились с курса из-за воздействия радиоэлектронной борьбы, и часть потерявших курс беспилотников была уничтожена силами ПВО в воздушном пространстве республики.

https://1prime.ru/20250912/ukraina-862193156.html

https://1prime.ru/20250912/tusk--862177218.html

польша

украина

минск

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

польша, украина, минск, дональд туск, урсула фон дер ляйен, дмитрий песков, ес, нато, минобороны рф