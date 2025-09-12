https://1prime.ru/20250912/rossiya-862200816.html

"Аэрофлот" назвал цены на авиабилеты из Краснодара в Дубай

"Аэрофлот" назвал цены на авиабилеты из Краснодара в Дубай

МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Стоимость билетов на рейсы "Аэрофлота" из Краснодара в Ереван начинаются от 12,3 тысячи, в Стамбул - от 23,2 тысячи, в Дубай - от 24,2 тысячи рублей, следует из данных сайта компании, с которыми ознакомился корреспондент РИА Новости.Время в пути из Краснодара в Ереван - один час и 40 минут. Время вылета 12.20, прилета - 15.00.Время в пути из Краснодара в Стамбул - два часа и 10 минут. Время вылета 12.00, прилета - 14.10.Время в пути из Краснодара в Дубай - четыре часа. Время вылета 11.20, прилета - 16.20."Аэрофлот" открыл продажи билетов из Краснодара в Москву 11 сентября, на другие внутрироссийские и международные направления - 12 сентября. По России компания будет выполнять рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Красноярска, Новосибирска и Уфы. Из Краснодара за границу полеты будут выполняться в Ереван, Стамбул и Дубай.Минтранс РФ в четверг сообщил, что аэропорт Краснодара, закрытый с конца февраля 2022 года по соображениям безопасности, с 11 сентября открыт для обслуживания рейсов. Росавиация заявила, что первый регулярный рейс в Краснодар выполнит "Аэрофлот" из Москвы 17 сентября.В начале сентября глава Минтранса РФ Андрей Никитин заявил, что ведомство работает над вопросом возобновления деятельности ряда аэропортов юга и центральной России. Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. Сейчас временно ограничены рейсы в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя.До мая 2024 года был закрыт и аэропорт Элисты. А в июле 2025 года открыл свои двери для пассажиров аэропорт Геленджика. По данным на начало сентября, первый аэропорт в этом году обслужил более 43 тысяч пассажиров, второй – свыше 77 тысяч.

