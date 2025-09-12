Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Более миллиона россиян проголосовали через ДЭГ - 12.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250912/rossiya-862203091.html
Более миллиона россиян проголосовали через ДЭГ
Более миллиона россиян проголосовали через ДЭГ - 12.09.2025, ПРАЙМ
Более миллиона россиян проголосовали через ДЭГ
Более миллиона россиян проголосовали через платформу ДЭГ, явка составила 60% из заявившихся, сообщило Минцифры в своем Telegram-канале. | 12.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-12T16:55+0300
2025-09-12T16:55+0300
россия
рф
курганская область
коми
минцифры
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0c/862202777_0:335:2963:2002_1920x0_80_0_0_e67ea6ecc348c19df2cd80beab1e146b.jpg
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Более миллиона россиян проголосовали через платформу ДЭГ, явка составила 60% из заявившихся, сообщило Минцифры в своем Telegram-канале. "Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) сегодня стартовало в 22 регионах. На 13:30 мск на федеральной платформе проголосовали уже более 1 млн человек. Это более 60% избирателей, зарегистрировавшихся на ДЭГ", - говорится в сообщении. В топ регионов по явке вошли Магаданская, Смоленская, Свердловская и Костромская области, а также Белгородский, Липецкий, Томский регионы. "Завтра к голосованию присоединятся ещё два региона - Курганская область и Северная Осетия - Алания", - добавили в Минцифры. ДЭГ на федеральной платформе в этом году проходит в 24 регионах. Проголосовать онлайн изъявили желание более 1,7 млн человек. Выборы проходят в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона выбирают депутаты окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов.
https://1prime.ru/20250912/pamfilova-862176032.html
рф
курганская область
коми
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0c/862202777_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_fd7a298dff153f026af01026abc72357.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, рф, курганская область, коми, минцифры, общество
РОССИЯ, РФ, Курганская область, КОМИ, Минцифры, Общество
16:55 12.09.2025
 
Более миллиона россиян проголосовали через ДЭГ

Более миллиона россиян проголосовали через онлайн-платформу ДЭГ

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЛюди голосуют на выборах глав 19 регионов РФ через терминалы электронного голосования в вестибюле станции метро "Курская" в Москве
Люди голосуют на выборах глав 19 регионов РФ через терминалы электронного голосования в вестибюле станции метро Курская в Москве - ПРАЙМ, 1920, 12.09.2025
Люди голосуют на выборах глав 19 регионов РФ через терминалы электронного голосования в вестибюле станции метро "Курская" в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Более миллиона россиян проголосовали через платформу ДЭГ, явка составила 60% из заявившихся, сообщило Минцифры в своем Telegram-канале.
"Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) сегодня стартовало в 22 регионах. На 13:30 мск на федеральной платформе проголосовали уже более 1 млн человек. Это более 60% избирателей, зарегистрировавшихся на ДЭГ", - говорится в сообщении.
В топ регионов по явке вошли Магаданская, Смоленская, Свердловская и Костромская области, а также Белгородский, Липецкий, Томский регионы. "Завтра к голосованию присоединятся ещё два региона - Курганская область и Северная Осетия - Алания", - добавили в Минцифры.
ДЭГ на федеральной платформе в этом году проходит в 24 регионах. Проголосовать онлайн изъявили желание более 1,7 млн человек.
Выборы проходят в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона выбирают депутаты окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов.
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова - ПРАЙМ, 1920, 12.09.2025
ЦИК внимательно следит за голосованием на выборах, заявила Памфилова
10:53
 
РОССИЯРФКурганская областьКОМИМинцифрыОбщество
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала