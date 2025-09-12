https://1prime.ru/20250912/rossiya-862203091.html

Более миллиона россиян проголосовали через ДЭГ

Более миллиона россиян проголосовали через ДЭГ - 12.09.2025, ПРАЙМ

Более миллиона россиян проголосовали через ДЭГ

Более миллиона россиян проголосовали через платформу ДЭГ, явка составила 60% из заявившихся, сообщило Минцифры в своем Telegram-канале. | 12.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-12T16:55+0300

2025-09-12T16:55+0300

2025-09-12T16:55+0300

россия

рф

курганская область

коми

минцифры

общество

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0c/862202777_0:335:2963:2002_1920x0_80_0_0_e67ea6ecc348c19df2cd80beab1e146b.jpg

МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Более миллиона россиян проголосовали через платформу ДЭГ, явка составила 60% из заявившихся, сообщило Минцифры в своем Telegram-канале. "Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) сегодня стартовало в 22 регионах. На 13:30 мск на федеральной платформе проголосовали уже более 1 млн человек. Это более 60% избирателей, зарегистрировавшихся на ДЭГ", - говорится в сообщении. В топ регионов по явке вошли Магаданская, Смоленская, Свердловская и Костромская области, а также Белгородский, Липецкий, Томский регионы. "Завтра к голосованию присоединятся ещё два региона - Курганская область и Северная Осетия - Алания", - добавили в Минцифры. ДЭГ на федеральной платформе в этом году проходит в 24 регионах. Проголосовать онлайн изъявили желание более 1,7 млн человек. Выборы проходят в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона выбирают депутаты окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов.

https://1prime.ru/20250912/pamfilova-862176032.html

рф

курганская область

коми

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, рф, курганская область, коми, минцифры, общество