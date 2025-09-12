Более миллиона россиян проголосовали через ДЭГ
Люди голосуют на выборах глав 19 регионов РФ через терминалы электронного голосования в вестибюле станции метро "Курская" в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Более миллиона россиян проголосовали через платформу ДЭГ, явка составила 60% из заявившихся, сообщило Минцифры в своем Telegram-канале.
"Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) сегодня стартовало в 22 регионах. На 13:30 мск на федеральной платформе проголосовали уже более 1 млн человек. Это более 60% избирателей, зарегистрировавшихся на ДЭГ", - говорится в сообщении.
В топ регионов по явке вошли Магаданская, Смоленская, Свердловская и Костромская области, а также Белгородский, Липецкий, Томский регионы. "Завтра к голосованию присоединятся ещё два региона - Курганская область и Северная Осетия - Алания", - добавили в Минцифры.
ДЭГ на федеральной платформе в этом году проходит в 24 регионах. Проголосовать онлайн изъявили желание более 1,7 млн человек.
Выборы проходят в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона выбирают депутаты окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов.