Аналитики рассказали о возможном росте индекса Мосбиржи

МОСКВА, 12 сен – ПРАЙМ. Российский рынок акций может закрепиться выше 3000 пунктов по индексу Мосбиржи при благоприятном для него решении ЦБ РФ по ключевой ставке, в то же время неоправданные ожидания способны привести его к уровням вблизи 2800 пунктов, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты. Заседание совета директоров ЦБ по ключевой ставке запланировано на 12 сентября. Всего до конца 2025 года пройдет три заседания. БЛАГОПРИЯТНЫЙ СЦЕНАРИЙ "Мы полагаем, что при благоприятном сценарии (снижение ставки на 2 процентных пункта и более с мягким сигналом) рынок может преодолеть отметку в 3000 пунктов и даже приблизиться к 3200 пунктов", - рассказала ведущий аналитик "Цифра брокер" Наталия Пырьева. Если говорить про краткосрочную перспективу, то снижение ставки на 1,5-2 процентных пункта сможет обеспечить умеренное ралли, хотя, конечно, для рынка значение будут также иметь комментарии ЦБ по будущей траектории денежно-кредитной политики, отметили аналитики ФГ "Финам". Они считают возможным рост индекса Мосбиржи в район 3000-3050 пунктов. "При оптимистичном сценарии, которым скорее всего станет снижение ключевой ставки ЦБ РФ в пятницу на 2 процентных пункта с сохранением мягкого сигнала на следующие заседания, индекс Мосбиржи, вероятно, превысит августовский максимум 3014 пунктов и при отсутствии негатива со стороны геополитики будет пытаться закрепиться выше 3000 пунктов", - отметила аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова. ГЛАВНЫЕ БЕНЕФИЦИАРЫ При существенном снижении ключевой ставки, на 2 процентных пункта, будет возможен рост в акциях металлургического сектора, который в наибольшей степени пострадал от ограничений доступа к финансированию, ожидает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. "Пока рано говорить о глобальном развороте для рынка акций, поскольку, как мы отметили, средняя годовая доходность для индекса Мосбиржи полной доходности составляет порядка 15%. На этом фоне в широком смысле рынок акций с учетом риск/доходность остается в тени. Тем не менее отдельные эмитенты продолжают чувствовать себя уверенно, демонстрируя сильные результаты, стабильные дивиденды", - отметила Пырьева. В текущих реалиях стоит присматриваться к компаниям со средним уровнем долговой нагрузки, для которых снижение ставки сыграет положительную роль, добавила она. В будущем, когда ставка опустится до более низких уровней, скажем до 10-12%, то это будет оказывать давление на рубль и, соответственно, выигрывать от этого будут экспортеры, отметили аналитики ФГ "Финам". НЕОПРАВДАННЫЕ ОЖИДАНИЯ "Снижение ключевой ставки только на 1 или на 1,5 процентного пункта может заставить рынок нервничать и беспокоиться относительно того, насколько надежны монетарные инструменты ЦБ РФ в борьбе с инфляцией. В этом случае индекс Мосбиржи может переместиться в коридор 2850-2950 пунктов", - считает Мильчакова. "Негативный для акций и наиболее маловероятный сценарий же заключается в ужесточении сигнала ЦБ РФ при снижении ставки на 1 процентный пункт или вовсе ее неизменность: в этом случае индекс Мосбиржи может протестировать минимум сентября 2842 пункта", - рассказала Кожухова. Меньший шаг смягчения или ястребиные комментарии ЦБ, скорее всего, вызовут откат индекса до 2800-2850, соглашаются аналитики ФГ "Финам". Рынок может вернуться на уровни вблизи 2800 пунктов, оснований для более существенного снижения мы не видим, заключила Пырьева.

