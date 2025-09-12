https://1prime.ru/20250912/samolet-862200982.html

"Аэрофлот" открыл продажу билетов из Краснодара по международной программе

МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" открыла продажу билетов на прямые рейсы из Краснодара по международной программе, полеты начнутся с 26 сентября в Ереван и Стамбул, с 8 октября - в Дубай, сообщил перевозчик. "Аэрофлот" открыл продажу билетов на прямые рейсы из Краснодара по международной программе. С 26 сентября будем выполнять прямые ежедневные рейсы в Ереван и Стамбул, а с 8 октября - в Дубай (аэропорт Аль-Мактум) с частотой два раза в неделю", - говорится в сообщении. Компания 11 августа открыла продажи на рейсы из Москвы в Краснодар, 12 августа - из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Красноярска, Новосибирска и Уфы. Минтранс РФ в четверг сообщил, что аэропорт Краснодара, закрытый с конца февраля 2022 года по соображениям безопасности, с 11 сентября открыт для обслуживания рейсов. Росавиация заявила, что первый регулярный рейс в Краснодар выполнит "Аэрофлот" из Москвы 17 сентября. В начале сентября глава Минтранса РФ Андрей Никитин заявил, что ведомство работает над вопросом возобновления деятельности ряда аэропортов юга и центральной России. Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. Временно ограничены рейсы в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя. До мая 2024 года был закрыт и аэропорт Элисты. А в июле 2025 года открыл свои двери для пассажиров аэропорт Геленджика. По данным на начало сентября, первый в этом году обслужил более 43 тысяч пассажиров, второй – свыше 77 тысяч.

