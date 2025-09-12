"Аэрофлот" поставил самолеты большей вместимости на рейсы в Краснодар
"Аэрофлот" поставил самолеты большей вместимости в Краснодар из-за высокого спроса
© Фото : Unsplash/Marta WeronikaСамолет в небе
© Фото : Unsplash/Marta Weronika
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Компания "Аэрофлот" поставила самолёты большей вместимости на некоторые рейсы в Краснодар из-за повышенного спроса, сообщил перевозчик.
"В связи с высоким спросом авиакомпания приняла решение о замене воздушных судов на некоторых первых рейсах на лайнеры Airbus A321 большей вместимости вместо Airbus A320", сообщили в компании.
"Теперь пассажирам на каждом рейсе доступно 16 кресел класса "Бизнес" и 167 кресел класса "Эконом", - уточнили там.
"Аэрофлот" открыл продажи билетов из Краснодара в Москву 11 сентября, на другие внутрироссийские и международные направления - 12 сентября. По России компания будет выполнять рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Красноярска, Новосибирска и Уфы. Из Краснодара за границу полеты будут выполняться в Ереван, Стамбул и Дубай.
Минтранс РФ в четверг сообщил, что аэропорт Краснодара, закрытый с конца февраля 2022 года по соображениям безопасности, с 11 сентября открыт для обслуживания рейсов. Росавиация заявила, что первый регулярный рейс в Краснодар выполнит "Аэрофлот" из Москвы 17 сентября.
В начале сентября глава Минтранса РФ Андрей Никитин заявил, что ведомство работает над вопросом возобновления деятельности ряда аэропортов юга и центральной России. Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. Сейчас временно ограничены рейсы в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя.
До мая 2024 года был закрыт и аэропорт Элисты. А в июле 2025 года открыл свои двери для пассажиров аэропорт Геленджика. По данным на начало сентября, первый аэропорт в этом году обслужил более 43 тысяч пассажиров, второй – свыше 77 тысяч.