СМИ: США будут добиваться повышения пошлин для Индии и Китая - 12.09.2025
СМИ: США будут добиваться повышения пошлин для Индии и Китая
Добавлены подробности (4-й абзац) МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. США будут оказывать давление не только на ЕС, но и на G7 ради повышения пошлин для Индии и Китая из-за закупки российской нефти, сообщает газета Financial Times со ссылки на информированные источники. "Ранее на этой неделе мы дали ясно понять нашим союзникам по ЕС, что… им необходимо присоединиться к нам и ввести значимые пошлины (против Индии и Китая), которые будут отменены в день окончания конфликта (на Украине)… Наши партнеры по "Большой семерке" должны присоединиться к нам", - сказал источник в американском минфине. Другие источники сообщили, что США предлагают пошлины на уровне от 50% до 100%. Как отмечает издание, в пятницу в ходе видеоконференции министры финансов стран G7 обсудят предложение США о пакете новых мер, поскольку президент США Дональд Трамп активизирует свои усилия по достижению мирного соглашения на Украине.
01:08 12.09.2025
 
СМИ: США будут добиваться повышения пошлин для Индии и Китая

Добавлены подробности (4-й абзац)
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. США будут оказывать давление не только на ЕС, но и на G7 ради повышения пошлин для Индии и Китая из-за закупки российской нефти, сообщает газета Financial Times со ссылки на информированные источники.
"Ранее на этой неделе мы дали ясно понять нашим союзникам по ЕС, что… им необходимо присоединиться к нам и ввести значимые пошлины (против Индии и Китая), которые будут отменены в день окончания конфликта (на Украине)… Наши партнеры по "Большой семерке" должны присоединиться к нам", - сказал источник в американском минфине.
Другие источники сообщили, что США предлагают пошлины на уровне от 50% до 100%.
Как отмечает издание, в пятницу в ходе видеоконференции министры финансов стран G7 обсудят предложение США о пакете новых мер, поскольку президент США Дональд Трамп активизирует свои усилия по достижению мирного соглашения на Украине.
 
