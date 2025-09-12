https://1prime.ru/20250912/ssha-862161254.html
СМИ: США будут добиваться повышения пошлин для Индии и Китая
СМИ: США будут добиваться повышения пошлин для Индии и Китая - 12.09.2025, ПРАЙМ
СМИ: США будут добиваться повышения пошлин для Индии и Китая
Добавлены подробности (4-й абзац) | 12.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-12T01:08+0300
2025-09-12T01:08+0300
2025-09-12T01:08+0300
нефть
экономика
мировая экономика
сша
индия
китай
дональд трамп
ес
financial times
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862161254.jpg?1757628489
Добавлены подробности (4-й абзац)
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. США будут оказывать давление не только на ЕС, но и на G7 ради повышения пошлин для Индии и Китая из-за закупки российской нефти, сообщает газета Financial Times со ссылки на информированные источники.
"Ранее на этой неделе мы дали ясно понять нашим союзникам по ЕС, что… им необходимо присоединиться к нам и ввести значимые пошлины (против Индии и Китая), которые будут отменены в день окончания конфликта (на Украине)… Наши партнеры по "Большой семерке" должны присоединиться к нам", - сказал источник в американском минфине.
Другие источники сообщили, что США предлагают пошлины на уровне от 50% до 100%.
Как отмечает издание, в пятницу в ходе видеоконференции министры финансов стран G7 обсудят предложение США о пакете новых мер, поскольку президент США Дональд Трамп активизирует свои усилия по достижению мирного соглашения на Украине.
сша
индия
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, мировая экономика, сша, индия, китай, дональд трамп, ес, financial times
Нефть, Экономика, Мировая экономика, США, ИНДИЯ, КИТАЙ, Дональд Трамп, ЕС, Financial Times
СМИ: США будут добиваться повышения пошлин для Индии и Китая
FT: США намерены надавить на G7 из-за пошлин для Индии и Китая
Добавлены подробности (4-й абзац)
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. США будут оказывать давление не только на ЕС, но и на G7 ради повышения пошлин для Индии и Китая из-за закупки российской нефти, сообщает газета Financial Times со ссылки на информированные источники.
"Ранее на этой неделе мы дали ясно понять нашим союзникам по ЕС, что… им необходимо присоединиться к нам и ввести значимые пошлины (против Индии и Китая), которые будут отменены в день окончания конфликта (на Украине)… Наши партнеры по "Большой семерке" должны присоединиться к нам", - сказал источник в американском минфине.
Другие источники сообщили, что США предлагают пошлины на уровне от 50% до 100%.
Как отмечает издание, в пятницу в ходе видеоконференции министры финансов стран G7 обсудят предложение США о пакете новых мер, поскольку президент США Дональд Трамп активизирует свои усилия по достижению мирного соглашения на Украине.