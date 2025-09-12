Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США предложат G7 ввести санкции против "Роснефти", пишет Bloomberg - 12.09.2025, ПРАЙМ
США предложат G7 ввести санкции против "Роснефти", пишет Bloomberg
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. США предложат странам "Большой семерки" (G7) ввести санкции против "Роснефти", запретить страхование морских перевозок, передает агентство Блумберг со ссылкой на документ с предложениями США, к которому оно получило доступ. "Предложение, направленное "Большой семерке", также предусматривает введение санкций в отношении так называемого теневого флота российских нефтяных танкеров и сетей, обеспечивающих торговлю, российской нефтяной компании ПАО "Роснефть", а также запрет на страхование морских перевозок", - отмечает агентство.
ПРАЙМ
ПРАЙМ
18:33 12.09.2025
 
США предложат G7 ввести санкции против "Роснефти", пишет Bloomberg

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкСтенд компании "Роснефть"
Стенд компании Роснефть - ПРАЙМ, 1920, 12.09.2025
Стенд компании "Роснефть". Архивное фото
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. США предложат странам "Большой семерки" (G7) ввести санкции против "Роснефти", запретить страхование морских перевозок, передает агентство Блумберг со ссылкой на документ с предложениями США, к которому оно получило доступ.
"Предложение, направленное "Большой семерке", также предусматривает введение санкций в отношении так называемого теневого флота российских нефтяных танкеров и сетей, обеспечивающих торговлю, российской нефтяной компании ПАО "Роснефть", а также запрет на страхование морских перевозок", - отмечает агентство.
