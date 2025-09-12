https://1prime.ru/20250912/ssha-862209978.html
США предложат G7 ввести санкции против "Роснефти", пишет Bloomberg
США предложат G7 ввести санкции против "Роснефти", пишет Bloomberg - 12.09.2025, ПРАЙМ
США предложат G7 ввести санкции против "Роснефти", пишет Bloomberg
США предложат странам "Большой семерки" (G7) ввести санкции против "Роснефти", запретить страхование морских перевозок, передает агентство Блумберг со ссылкой... | 12.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-12T18:33+0300
2025-09-12T18:33+0300
2025-09-12T18:33+0300
нефть
бизнес
сша
роснефть
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/82910/49/829104989_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_4b70359a31c225b4bd5b4d44ed1f3c6f.jpg
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. США предложат странам "Большой семерки" (G7) ввести санкции против "Роснефти", запретить страхование морских перевозок, передает агентство Блумберг со ссылкой на документ с предложениями США, к которому оно получило доступ. "Предложение, направленное "Большой семерке", также предусматривает введение санкций в отношении так называемого теневого флота российских нефтяных танкеров и сетей, обеспечивающих торговлю, российской нефтяной компании ПАО "Роснефть", а также запрет на страхование морских перевозок", - отмечает агентство.
https://1prime.ru/20250912/ssha-862209889.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82910/49/829104989_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_7401ad1749a4f7d7106d9a1647b45e2e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, бизнес, сша, роснефть, мировая экономика
Нефть, Бизнес, США, Роснефть, Мировая экономика
США предложат G7 ввести санкции против "Роснефти", пишет Bloomberg
Bloomberg: США предложат G7 ввести санкции против "Роснефти"