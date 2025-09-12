Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Нефть дорожает в пределах одного процента - 12.09.2025, ПРАЙМ
Нефть дорожает в пределах одного процента
20:44 12.09.2025
 
Нефть дорожает в пределах одного процента

Нефть дорожает на опасениях возможных санкций США против России

© РИА Новости . Борис Бабанов | Перейти в медиабанкНефтянной насос
Нефтянной насос - ПРАЙМ, 1920, 12.09.2025
Нефтянной насос. Архивное фото
© РИА Новости . Борис Бабанов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу вечером увеличиваются в пределах 1%, участники рынка опасаются сокращения предложения на рынке черного золота из-за возможных санкций США в отношении России, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика.
По состоянию на 20.19 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,77% - до 66,88 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - на 0,34%, до 62,58 доллара.
За неделю Brent подорожала на 2,12%, WTI - на 1,15%.
Ранее в пятницу президент США Дональд Трамп сообщил, что в случае введения новых рестрикций против России они будут направлены на банковский сектор, нефтяную сферу и включать введение пошлин.
"Жесткие санкции потенциально могут затмить базовые перспективы избытка предложения", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика SEB Research Оле Хвалбая (Ole Hvalbye).
Трамп также отметил, что ранее уже ввел пошлины в 50% в отношении Индии за покупку российской нефти, назвав это "серьезным шагом, вызвавшим разногласия с Нью-Дели".
Также ранее в пятницу американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликовала недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 12 сентября их число выросло на две - до 416.
