Суд взыскал с крупной нефтеперерабатывающей компании 3,2 миллиарда рублей - 12.09.2025, ПРАЙМ
Суд взыскал с крупной нефтеперерабатывающей компании 3,2 миллиарда рублей
Суд взыскал с крупной нефтеперерабатывающей компании 3,2 миллиарда рублей - 12.09.2025, ПРАЙМ
Суд взыскал с крупной нефтеперерабатывающей компании 3,2 миллиарда рублей
Суд по иску прокуратуры взыскал в доход государства с крупной нефтеперерабатывающей компании порядка 3,2 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба надзорного... | 12.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-12T12:26+0300
2025-09-12T12:26+0300
нефть
московская область
москва
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Суд по иску прокуратуры взыскал в доход государства с крупной нефтеперерабатывающей компании порядка 3,2 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба надзорного ведомства Московской области. "По иску прокуратуры Московской области с крупной нефтеперерабатывающей компании в доход государства взыскано около 3,2 миллиарда рублей", - говорится в сообщении. Источник в правоохранительных органах пояснил РИА Новости, что речь идет об ООО "Ойл Технолоджис". Прокуратура Московской области выявила признаки мнимости сделки в процессе рассмотрения в арбитраже заявления нефтеперерабатывающей компании к другой организации о взыскании задолженности. После этого надзорное ведомство обратилось в Арбитражный суд Москвы с иском, в котором фактически потребовало признать сделку недействительной и взыскать с нефтяной компании в доход государства незаконно полученные средства. Как отметили в прокуратуре, процесс прошел через четыре инстанции, в итоге было доказано, что компания нарушила законодательство о противодействии легализации денежных средств, полученных незаконным путем, создала видимость реальных взаимоотношений с контрагентом и незаконно получала платежи от аффилированной организации.
московская область
москва
нефть, московская область, москва
Нефть, Московская область, МОСКВА
12:26 12.09.2025
 
Суд взыскал с крупной нефтеперерабатывающей компании 3,2 миллиарда рублей

Суд взыскал с нефтеперерабатывающей компании "Ойл Технолоджис" 3,2 миллиарда рублей

© РИА Новости . Владимир Федоренко
Молоток судьи - ПРАЙМ, 1920, 12.09.2025
Молоток судьи. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Федоренко
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Суд по иску прокуратуры взыскал в доход государства с крупной нефтеперерабатывающей компании порядка 3,2 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба надзорного ведомства Московской области.
"По иску прокуратуры Московской области с крупной нефтеперерабатывающей компании в доход государства взыскано около 3,2 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.
Источник в правоохранительных органах пояснил РИА Новости, что речь идет об ООО "Ойл Технолоджис".
Прокуратура Московской области выявила признаки мнимости сделки в процессе рассмотрения в арбитраже заявления нефтеперерабатывающей компании к другой организации о взыскании задолженности.
После этого надзорное ведомство обратилось в Арбитражный суд Москвы с иском, в котором фактически потребовало признать сделку недействительной и взыскать с нефтяной компании в доход государства незаконно полученные средства.
Как отметили в прокуратуре, процесс прошел через четыре инстанции, в итоге было доказано, что компания нарушила законодательство о противодействии легализации денежных средств, полученных незаконным путем, создала видимость реальных взаимоотношений с контрагентом и незаконно получала платежи от аффилированной организации.
Шприц и ампула на фоне логотипа Pfizer - ПРАЙМ, 1920, 12.09.2025
Pfizer подала в суд на Роспатент
11:32
 
НефтьМосковская областьМОСКВА
 
 
