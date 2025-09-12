Суд взыскал с крупной нефтеперерабатывающей компании 3,2 миллиарда рублей

https://1prime.ru/20250912/sud--862182994.html

МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Суд по иску прокуратуры взыскал в доход государства с крупной нефтеперерабатывающей компании порядка 3,2 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба надзорного ведомства Московской области. "По иску прокуратуры Московской области с крупной нефтеперерабатывающей компании в доход государства взыскано около 3,2 миллиарда рублей", - говорится в сообщении. Источник в правоохранительных органах пояснил РИА Новости, что речь идет об ООО "Ойл Технолоджис". Прокуратура Московской области выявила признаки мнимости сделки в процессе рассмотрения в арбитраже заявления нефтеперерабатывающей компании к другой организации о взыскании задолженности. После этого надзорное ведомство обратилось в Арбитражный суд Москвы с иском, в котором фактически потребовало признать сделку недействительной и взыскать с нефтяной компании в доход государства незаконно полученные средства. Как отметили в прокуратуре, процесс прошел через четыре инстанции, в итоге было доказано, что компания нарушила законодательство о противодействии легализации денежных средств, полученных незаконным путем, создала видимость реальных взаимоотношений с контрагентом и незаконно получала платежи от аффилированной организации.

