https://1prime.ru/20250912/sud--862182994.html
Суд взыскал с крупной нефтеперерабатывающей компании 3,2 миллиарда рублей
Суд взыскал с крупной нефтеперерабатывающей компании 3,2 миллиарда рублей - 12.09.2025, ПРАЙМ
Суд взыскал с крупной нефтеперерабатывающей компании 3,2 миллиарда рублей
Суд по иску прокуратуры взыскал в доход государства с крупной нефтеперерабатывающей компании порядка 3,2 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба надзорного... | 12.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-12T12:26+0300
2025-09-12T12:26+0300
2025-09-12T12:26+0300
нефть
московская область
москва
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859914224_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_5d88fc9deb489dcf1863a190b0e7e7c1.jpg
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Суд по иску прокуратуры взыскал в доход государства с крупной нефтеперерабатывающей компании порядка 3,2 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба надзорного ведомства Московской области. "По иску прокуратуры Московской области с крупной нефтеперерабатывающей компании в доход государства взыскано около 3,2 миллиарда рублей", - говорится в сообщении. Источник в правоохранительных органах пояснил РИА Новости, что речь идет об ООО "Ойл Технолоджис". Прокуратура Московской области выявила признаки мнимости сделки в процессе рассмотрения в арбитраже заявления нефтеперерабатывающей компании к другой организации о взыскании задолженности. После этого надзорное ведомство обратилось в Арбитражный суд Москвы с иском, в котором фактически потребовало признать сделку недействительной и взыскать с нефтяной компании в доход государства незаконно полученные средства. Как отметили в прокуратуре, процесс прошел через четыре инстанции, в итоге было доказано, что компания нарушила законодательство о противодействии легализации денежных средств, полученных незаконным путем, создала видимость реальных взаимоотношений с контрагентом и незаконно получала платежи от аффилированной организации.
https://1prime.ru/20250912/pfizer--862178963.html
московская область
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859914224_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_08c2b7865e15cefe9cf91d6431d67fe5.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, московская область, москва
Нефть, Московская область, МОСКВА
Суд взыскал с крупной нефтеперерабатывающей компании 3,2 миллиарда рублей
Суд взыскал с нефтеперерабатывающей компании "Ойл Технолоджис" 3,2 миллиарда рублей
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Суд по иску прокуратуры взыскал в доход государства с крупной нефтеперерабатывающей компании порядка 3,2 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба надзорного ведомства Московской области.
"По иску прокуратуры Московской области
с крупной нефтеперерабатывающей компании в доход государства взыскано около 3,2 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.
Источник в правоохранительных органах пояснил РИА Новости, что речь идет об ООО "Ойл Технолоджис".
Прокуратура Московской области выявила признаки мнимости сделки в процессе рассмотрения в арбитраже заявления нефтеперерабатывающей компании к другой организации о взыскании задолженности.
После этого надзорное ведомство обратилось в Арбитражный суд Москвы
с иском, в котором фактически потребовало признать сделку недействительной и взыскать с нефтяной компании в доход государства незаконно полученные средства.
Как отметили в прокуратуре, процесс прошел через четыре инстанции, в итоге было доказано, что компания нарушила законодательство о противодействии легализации денежных средств, полученных незаконным путем, создала видимость реальных взаимоотношений с контрагентом и незаконно получала платежи от аффилированной организации.
Pfizer подала в суд на Роспатент