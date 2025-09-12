Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20250912/tramp-862198608.html
ВАШИНГТОН, 12 сен – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп сообщил, что в случае введения новых рестрикций против России они будут направлены на банковский сектор, нефтяную сферу и включать введение пошлин. Трамп также отметил, что ранее уже ввёл пошлины в 50% в отношении Индии за покупку российской нефти, назвав это "серьёзным шагом, вызвавшим разногласия с Нью-Дели". "Это было непросто сделать", - признался американский лидер.
16:03 12.09.2025
 
Трамп рассказал о новых возможных санкциях против России

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп выступает во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп выступает во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 сен – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп сообщил, что в случае введения новых рестрикций против России они будут направлены на банковский сектор, нефтяную сферу и включать введение пошлин.
    "Это будет жёсткий удар санкциями по банкам, в отношении нефтяного сектора и в части пошлин", — сказал он в пятничном интервью Fox News, отвечая на вопрос о возможных новых ограничениях в отношении РФ.
Трамп также отметил, что ранее уже ввёл пошлины в 50% в отношении Индии за покупку российской нефти, назвав это "серьёзным шагом, вызвавшим разногласия с Нью-Дели". "Это было непросто сделать", - признался американский лидер.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2025
Трамп пригласил министра торговли Индии посетить Вашингтон
Вчера, 19:01
 
