Трамп рассказал о новых возможных санкциях против России

Трамп рассказал о новых возможных санкциях против России - 12.09.2025

Трамп рассказал о новых возможных санкциях против России

Президент США Дональд Трамп сообщил, что в случае введения новых рестрикций против России они будут направлены на банковский сектор, нефтяную сферу и включать... | 12.09.2025, ПРАЙМ

ВАШИНГТОН, 12 сен – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп сообщил, что в случае введения новых рестрикций против России они будут направлены на банковский сектор, нефтяную сферу и включать введение пошлин. Трамп также отметил, что ранее уже ввёл пошлины в 50% в отношении Индии за покупку российской нефти, назвав это "серьёзным шагом, вызвавшим разногласия с Нью-Дели". "Это было непросто сделать", - признался американский лидер.

