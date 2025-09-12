https://1prime.ru/20250912/tramp-862198608.html
Трамп рассказал о новых возможных санкциях против России
ВАШИНГТОН, 12 сен – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп сообщил, что в случае введения новых рестрикций против России они будут направлены на банковский сектор, нефтяную сферу и включать введение пошлин. Трамп также отметил, что ранее уже ввёл пошлины в 50% в отношении Индии за покупку российской нефти, назвав это "серьёзным шагом, вызвавшим разногласия с Нью-Дели". "Это было непросто сделать", - признался американский лидер.
