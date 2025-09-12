Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Булаев рассказал об ожиданиях ЦИК от первого дня ЕДГ-2025 - 12.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250912/tsik-862184354.html
Булаев рассказал об ожиданиях ЦИК от первого дня ЕДГ-2025
Булаев рассказал об ожиданиях ЦИК от первого дня ЕДГ-2025 - 12.09.2025, ПРАЙМ
Булаев рассказал об ожиданиях ЦИК от первого дня ЕДГ-2025
Центризбирком РФ ожидает, что к концу 1-го дня ЕДГ-2025 проголосуют 70% записавшихся на электронное голосование избирателей в регионах, где есть дистанционное... | 12.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-12T12:55+0300
2025-09-12T12:55+0300
россия
общество
рф
коми
татарстан
элла памфилова
цик
https://cdnn.1prime.ru/img/84261/26/842612667_0:0:3218:1810_1920x0_80_0_0_809dd711e614ffd218bea3a34127efc6.jpg
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Центризбирком РФ ожидает, что к концу 1-го дня ЕДГ-2025 проголосуют 70% записавшихся на электронное голосование избирателей в регионах, где есть дистанционное электронное голосование (ДЭГ), заявил заместитель председателя Центризбиркома РФ Николай Булаев. "В дистанционном электронном голосовании за минуту до нашего разговора с вами почти 55% (избирателей, записавшихся на электронное голосование - ред.) уже проголосовали… К концу дня мы ожидаем, что проголосуют 70%", - сказал Булаев журналистам. Дистанционное электронное голосование в ЕДГ-2025 применяется в 24 субъектах России. Ранее глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что заявки на участие в ДЭГ в единый день голосования в этом году подали более 1,7 миллиона избирателей. Выборы проходят в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона выбирают депутаты окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов. Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирают в 11 субъектах РФ, в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.
https://1prime.ru/20250912/pamfilova-862176032.html
рф
коми
татарстан
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84261/26/842612667_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_45c391925de4f2d95653dbbe892bb3ac.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, общество , рф, коми, татарстан, элла памфилова, цик
РОССИЯ, Общество , РФ, КОМИ, ТАТАРСТАН, Элла Памфилова, ЦИК
12:55 12.09.2025
 
Булаев рассказал об ожиданиях ЦИК от первого дня ЕДГ-2025

ЦИК ожидает, что к концу первого дня ЕДГ-2025 проголосуют 70% избирателей

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев
Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев - ПРАЙМ, 1920, 12.09.2025
Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Центризбирком РФ ожидает, что к концу 1-го дня ЕДГ-2025 проголосуют 70% записавшихся на электронное голосование избирателей в регионах, где есть дистанционное электронное голосование (ДЭГ), заявил заместитель председателя Центризбиркома РФ Николай Булаев.
"В дистанционном электронном голосовании за минуту до нашего разговора с вами почти 55% (избирателей, записавшихся на электронное голосование - ред.) уже проголосовали… К концу дня мы ожидаем, что проголосуют 70%", - сказал Булаев журналистам.
Дистанционное электронное голосование в ЕДГ-2025 применяется в 24 субъектах России. Ранее глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что заявки на участие в ДЭГ в единый день голосования в этом году подали более 1,7 миллиона избирателей.
Выборы проходят в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона выбирают депутаты окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов.
Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирают в 11 субъектах РФ, в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова - ПРАЙМ, 1920, 12.09.2025
ЦИК внимательно следит за голосованием на выборах, заявила Памфилова
10:53
 
РОССИЯОбществоРФКОМИТАТАРСТАНЭлла ПамфиловаЦИК
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала