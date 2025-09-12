https://1prime.ru/20250912/tsik-862184354.html

Булаев рассказал об ожиданиях ЦИК от первого дня ЕДГ-2025

Булаев рассказал об ожиданиях ЦИК от первого дня ЕДГ-2025 - 12.09.2025, ПРАЙМ

Булаев рассказал об ожиданиях ЦИК от первого дня ЕДГ-2025

Центризбирком РФ ожидает, что к концу 1-го дня ЕДГ-2025 проголосуют 70% записавшихся на электронное голосование избирателей в регионах, где есть дистанционное... | 12.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-12T12:55+0300

2025-09-12T12:55+0300

2025-09-12T12:55+0300

россия

общество

рф

коми

татарстан

элла памфилова

цик

https://cdnn.1prime.ru/img/84261/26/842612667_0:0:3218:1810_1920x0_80_0_0_809dd711e614ffd218bea3a34127efc6.jpg

МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Центризбирком РФ ожидает, что к концу 1-го дня ЕДГ-2025 проголосуют 70% записавшихся на электронное голосование избирателей в регионах, где есть дистанционное электронное голосование (ДЭГ), заявил заместитель председателя Центризбиркома РФ Николай Булаев. "В дистанционном электронном голосовании за минуту до нашего разговора с вами почти 55% (избирателей, записавшихся на электронное голосование - ред.) уже проголосовали… К концу дня мы ожидаем, что проголосуют 70%", - сказал Булаев журналистам. Дистанционное электронное голосование в ЕДГ-2025 применяется в 24 субъектах России. Ранее глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что заявки на участие в ДЭГ в единый день голосования в этом году подали более 1,7 миллиона избирателей. Выборы проходят в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона выбирают депутаты окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов. Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирают в 11 субъектах РФ, в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.

https://1prime.ru/20250912/pamfilova-862176032.html

рф

коми

татарстан

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , рф, коми, татарстан, элла памфилова, цик