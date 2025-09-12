https://1prime.ru/20250912/vsu-862202929.html
"Безжалостно давят". На Западе рассказали, что произошло в зоне СВО
Иностранные наемники Вооруженных сил Украины шокированы темпами наступления российских войск в зоне СВО, сообщает чешский портал Forum24. | 12.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Иностранные наемники Вооруженных сил Украины шокированы темпами наступления российских войск в зоне СВО, сообщает чешский портал Forum24. "Каждое утро они (ВС России – прим. ред.) начинают штурм и прут до вечера", — заявил чешский боевик Арису в интервью изданию .Как", — заявил чешский боевик Арису в разговоре с изданием. Наемник также пожаловался на то, что российские военнослужащие усилили натиск по всей линии фронта. "Русские безжалостно давят, ни конца ни края этому не видно.<…> Все сходятся в одном: русские борются так, будто завтра не будет", — отмечается в публикации. В августе Telegram-канал Mash сообщил, что Украина с февраля 2022 года потеряла убитыми и пропавшими без вести 1,7 миллиона солдат и офицеров. По данным канала, такие сведения приводятся во взломанной хакерами базе данных Генштаба ВСУ. Позднее хакерская группировка KillNet подтвердила РИА Новости информацию о том, что она взломала базу данных Генштаба ВСУ, представитель KillNet рассказал, что взлом был осуществлен через рабочий компьютер главы департамента логистики. Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
