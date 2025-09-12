Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Япония отказалась комментировать вторичные санкции США против Индии и КНР - 12.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250912/yaponiya--862168253.html
Япония отказалась комментировать вторичные санкции США против Индии и КНР
Япония отказалась комментировать вторичные санкции США против Индии и КНР - 12.09.2025, ПРАЙМ
Япония отказалась комментировать вторичные санкции США против Индии и КНР
Генеральный секретарь японского правительства Ёсимаса Хаяси в ходе пресс-конференции отказался от комментариев относительно публикации газеты Financial Times,... | 12.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-12T08:57+0300
2025-09-12T08:59+0300
нефть
сша
индия
китай
financial times
ес
энергетика
https://cdnn.1prime.ru/img/76164/52/761645290_0:54:1025:630_1920x0_80_0_0_f017fc4eb5061e8dfcd2dd867387c513.jpg
ТОКИО, 12 сен – ПРАЙМ. Генеральный секретарь японского правительства Ёсимаса Хаяси в ходе пресс-конференции отказался от комментариев относительно публикации газеты Financial Times, что в пятницу в ходе видеоконференции министры финансов стран G7 обсудят предложение США о пакете новых мер в отношении Индии и Китая из-за закупки российской нефти. Ранее издание со ссылкой на информированные источники сообщило, что США будут оказывать давление не только на ЕС, но и на G7 ради повышения пошлин для Индии и Китая из-за закупки российской нефти. Отмечалось, что США предлагают пошлины на уровне от 50% до 100%. Журналисты попросили генсека правительства Японии прокомментировать, поступал ли им уже соответствующий запрос от США и будет ли проходит соответствующее обсуждение министров финансов. "Мы осведомлены относительно данных публикаций. Однако, поскольку сроки проведения и повестка дня встреч министров финансов G7 по традиции объявляются страной-председателем, мы воздержимся от комментариев по каждому отдельному сообщению СМИ", - заявил Хаяси. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
https://1prime.ru/20250910/yaponiya-862044502.html
сша
индия
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76164/52/761645290_56:0:967:683_1920x0_80_0_0_1f50a043b2a8d66a1995c3bd7b7cf7c0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, сша, индия, китай, financial times, ес
Нефть, США, ИНДИЯ, КИТАЙ, Financial Times, ЕС, Энергетика
08:57 12.09.2025 (обновлено: 08:59 12.09.2025)
 
Япония отказалась комментировать вторичные санкции США против Индии и КНР

Япония отказалась комментировать санкции против Индии и КНР из-за закупок российской нефти

© flickr.com / Hactor de Peredaфлаг Японии
флаг Японии - ПРАЙМ, 1920, 12.09.2025
флаг Японии. Архивное фото
© flickr.com / Hactor de Pereda
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ТОКИО, 12 сен – ПРАЙМ. Генеральный секретарь японского правительства Ёсимаса Хаяси в ходе пресс-конференции отказался от комментариев относительно публикации газеты Financial Times, что в пятницу в ходе видеоконференции министры финансов стран G7 обсудят предложение США о пакете новых мер в отношении Индии и Китая из-за закупки российской нефти.
Ранее издание со ссылкой на информированные источники сообщило, что США будут оказывать давление не только на ЕС, но и на G7 ради повышения пошлин для Индии и Китая из-за закупки российской нефти. Отмечалось, что США предлагают пошлины на уровне от 50% до 100%.
Журналисты попросили генсека правительства Японии прокомментировать, поступал ли им уже соответствующий запрос от США и будет ли проходит соответствующее обсуждение министров финансов.
"Мы осведомлены относительно данных публикаций. Однако, поскольку сроки проведения и повестка дня встреч министров финансов G7 по традиции объявляются страной-председателем, мы воздержимся от комментариев по каждому отдельному сообщению СМИ", - заявил Хаяси.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Флаг Японии - ПРАЙМ, 1920, 10.09.2025
Япония решила закрыть все центры по техсодействию реформам в России
10 сентября, 08:31
 
ЭнергетикаНефтьСШАИНДИЯКИТАЙFinancial TimesЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала