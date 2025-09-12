https://1prime.ru/20250912/yaponiya--862168253.html

Япония отказалась комментировать вторичные санкции США против Индии и КНР

Япония отказалась комментировать вторичные санкции США против Индии и КНР

ТОКИО, 12 сен – ПРАЙМ. Генеральный секретарь японского правительства Ёсимаса Хаяси в ходе пресс-конференции отказался от комментариев относительно публикации газеты Financial Times, что в пятницу в ходе видеоконференции министры финансов стран G7 обсудят предложение США о пакете новых мер в отношении Индии и Китая из-за закупки российской нефти. Ранее издание со ссылкой на информированные источники сообщило, что США будут оказывать давление не только на ЕС, но и на G7 ради повышения пошлин для Индии и Китая из-за закупки российской нефти. Отмечалось, что США предлагают пошлины на уровне от 50% до 100%. Журналисты попросили генсека правительства Японии прокомментировать, поступал ли им уже соответствующий запрос от США и будет ли проходит соответствующее обсуждение министров финансов. "Мы осведомлены относительно данных публикаций. Однако, поскольку сроки проведения и повестка дня встреч министров финансов G7 по традиции объявляются страной-председателем, мы воздержимся от комментариев по каждому отдельному сообщению СМИ", - заявил Хаяси. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

