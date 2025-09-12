https://1prime.ru/20250912/zelandija-862161755.html

Новая Зеландия снизила потолок цен на российскую нефть до 47,6 доллара

2025-09-12T01:53+0300

МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Новая Зеландия добавила в список антироссийских санкций 19 физических и юридических лиц, а также снизила ценовой потолок на российскую нефть до 47,6 доллара США, сообщил МИД страны. "Снижение потолка с 60 долларов США за баррель до 47,6 доллара - это продуманный шаг, направленный на сокращение критически важных доходов от продажи нефти (России)", - говорится в заявлении. Новозеландский МИД заявляет, что вводит санкции против субъектов, якобы причастных к химическому оружию и дезинформации, а также против танкеров, альтернативных платежных систем и посредников из третьих стран в КНДР и Иране. "Это 32-й раунд санкций Новой Зеландии. Он направлен против 19 физических и юридических лиц, а также 19 судов", - заявляет МИД. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

2025

