Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На ДЭГ проголосовали более 80 процентов зарегистрировавшихся избирателей - 13.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250913/deg-862234683.html
На ДЭГ проголосовали более 80 процентов зарегистрировавшихся избирателей
На ДЭГ проголосовали более 80 процентов зарегистрировавшихся избирателей - 13.09.2025, ПРАЙМ
На ДЭГ проголосовали более 80 процентов зарегистрировавшихся избирателей
Более 80% зарегистрировавшихся на ДЭГ уже приняли участие в дистанционном электронном голосовании в ЕДГ-2025, проголосовали более 1,3 миллиона избирателей,... | 13.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-13T12:22+0300
2025-09-13T12:22+0300
россия
общество
рф
магаданская область
свердловская область
элла памфилова
цик
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0d/862234516_0:136:3159:1912_1920x0_80_0_0_bc4fe6aedd81c52e54d2735c9e8a1bf7.jpg
МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Более 80% зарегистрировавшихся на ДЭГ уже приняли участие в дистанционном электронном голосовании в ЕДГ-2025, проголосовали более 1,3 миллиона избирателей, следует из сведений о явке на сайте ДЭГ. Участие в дистанционном электронном голосовании на выборах в ЕДГ-2025 уже приняли более 1,3 миллиона человек, это 80,01% от общего числа зарегистрировавшихся. Наибольшая явка по ДЭГ наблюдается в Смоленской области - 86,24%, в Магаданской области - 85,12%, а также в Свердловской области - 84,61%. Дистанционное электронное голосование в ЕДГ-2025 применяется в 24 субъектах России. Ранее глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что заявки на участие в ДЭГ в единый день голосования в этом году подали более 1,7 миллиона избирателей. Выборы проходят в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - пройдут прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона предстоит выбрать депутатам окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов. Кроме того, депутатов региональных парламентов выберут в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня пройдет в 81 регионе России.
https://1prime.ru/20250913/pamfilova-862230128.html
рф
магаданская область
свердловская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0d/862234516_213:0:2944:2048_1920x0_80_0_0_5d81183702cbb55725293adecd9bc27f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, общество , рф, магаданская область, свердловская область, элла памфилова, цик
РОССИЯ, Общество , РФ, МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Свердловская область, Элла Памфилова, ЦИК
12:22 13.09.2025
 
На ДЭГ проголосовали более 80 процентов зарегистрировавшихся избирателей

На ДЭГ проголосовали более 1,3 миллиона избирателей

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкДистанционное электронное голосование
Дистанционное электронное голосование - ПРАЙМ, 1920, 13.09.2025
Дистанционное электронное голосование. Архивное фото
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Более 80% зарегистрировавшихся на ДЭГ уже приняли участие в дистанционном электронном голосовании в ЕДГ-2025, проголосовали более 1,3 миллиона избирателей, следует из сведений о явке на сайте ДЭГ.
Участие в дистанционном электронном голосовании на выборах в ЕДГ-2025 уже приняли более 1,3 миллиона человек, это 80,01% от общего числа зарегистрировавшихся.
Наибольшая явка по ДЭГ наблюдается в Смоленской области - 86,24%, в Магаданской области - 85,12%, а также в Свердловской области - 84,61%.
Дистанционное электронное голосование в ЕДГ-2025 применяется в 24 субъектах России. Ранее глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что заявки на участие в ДЭГ в единый день голосования в этом году подали более 1,7 миллиона избирателей.
Выборы проходят в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - пройдут прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона предстоит выбрать депутатам окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов.
Кроме того, депутатов региональных парламентов выберут в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня пройдет в 81 регионе России.
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова - ПРАЙМ, 1920, 13.09.2025
Памфилова отметила высокую явку на выборах
10:26
 
РОССИЯОбществоРФМАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬСвердловская областьЭлла ПамфиловаЦИК
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала