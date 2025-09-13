Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Меня это беспокоит". Каллас забила тревогу из-за хода России - 13.09.2025
"Меня это беспокоит". Каллас забила тревогу из-за хода России
"Меня это беспокоит". Каллас забила тревогу из-за хода России - 13.09.2025, ПРАЙМ
"Меня это беспокоит". Каллас забила тревогу из-за хода России
Россия, Китай, КНДР и Белоруссия меняют мировой порядок, заявила глава евродипломатии Кая Каллас в интервью RND. | 13.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-13T15:58+0300
2025-09-13T15:58+0300
МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Россия, Китай, КНДР и Белоруссия меняют мировой порядок, заявила глава евродипломатии Кая Каллас в интервью RND."Я вижу, как сейчас меняется миропорядок, и меня это крайне беспокоит. Посмотрите на недавний саммит Шанхайской организации сотрудничества — Китай, Россия, КНДР и Белоруссия. Эти государства хотят вернуться к порядку, в котором власть и сила определяют, кто главный. Да, эти изменения порядка меня действительно пугают, я не могу выразить это иначе", — утверждает она.По мнению Каллас, Европейский союз может отстаивать свою позицию как геополитический игрок методом "кнута и пряника".Крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС прошел в китайском городе Тяньцзинь с 31 августа по 1 сентября, в нем принимали участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций.ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия.
мировая экономика, общество, кндр, белоруссия, китай, кая каллас, шос
Мировая экономика, Общество , КНДР, БЕЛОРУССИЯ, КИТАЙ, Кая Каллас, ШОС
15:58 13.09.2025
 
"Меня это беспокоит". Каллас забила тревогу из-за хода России

Каллас: Россия, Китай , КНДР и Белоруссия меняют мировой порядок

© Фото : MSC/Karl-Josef HildenbrandВерховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас
Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 13.09.2025
Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. Архивное фото
© Фото : MSC/Karl-Josef Hildenbrand
МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Россия, Китай, КНДР и Белоруссия меняют мировой порядок, заявила глава евродипломатии Кая Каллас в интервью RND.
"Я вижу, как сейчас меняется миропорядок, и меня это крайне беспокоит. Посмотрите на недавний саммит Шанхайской организации сотрудничества — Китай, Россия, КНДР и Белоруссия. Эти государства хотят вернуться к порядку, в котором власть и сила определяют, кто главный. Да, эти изменения порядка меня действительно пугают, я не могу выразить это иначе", — утверждает она.
По мнению Каллас, Европейский союз может отстаивать свою позицию как геополитический игрок методом "кнута и пряника".
Крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС прошел в китайском городе Тяньцзинь с 31 августа по 1 сентября, в нем принимали участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций.
ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия.
