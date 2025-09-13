https://1prime.ru/20250913/kazan-862223008.html

Госкомпании могут переехать в Казань, Екатеринбург и Самару

МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Госкомпании в рамках релокации из Москвы в другие регионы могут переехать в Казань, Екатеринбург и Самару, эти города наиболее привлекательны с точки зрения инвестиционного климата и обеспеченности инфраструктурой, сообщили РИА Недвижимость в консалтинговой компании Nikoliers. В июле 2024 года президент России Владимир Путин по итогам ПМЭФ поручил правительству РФ представить предложения о поэтапном перемещении офисов госкомпаний из Москвы в регионы. По мнению президента, подобная мера приведет к росту налоговых поступлений в местные бюджеты. Как писали "Ведомости" в августе текущего года, в предварительно сформированном списке около 170 организаций, в первую очередь перемещать планируется те компании, в которых работает не менее 2 тысяч человек. Как считают аналитики Nikoliers, изучившие перспективные региональные центры для размещения офисов крупных госкомпаний (Петербург был исключен из выборки), наиболее подходящим городом для этого является Казань. "Лидером рейтинга привлекательности городов для переезда госкомпаний стала Казань. Это третий город в стране, после Москвы и Санкт-Петербурга, по качеству городской среды. Город отличается развитой современной инфраструктурой. Среди ведущих отраслей в регионе - нефтехимия, промышленность, автопром", - отметили в компании. На втором месте, по мнению Nikoliers, оказался Екатеринбург как крупный экономический центр, с такими развитыми отраслями, как металлургия и машиностроение. На третьем - Самара (ключевые отрасли - автопром и нефтехимия), Всего в Nikoliers выделили 15 городов - точек притяжения бизнеса. Кроме тройки лидеров, это Нижний Новгород, Красноярск, Краснодар, Уфа, Ростов-на-Дону, Новосибирск, Челябинск, Владивосток, Тюмень, Иркутск, Омск и Пермь. Что касается рынка офисной недвижимости, то хотя потребность в качественных площадях в таких городах высокая, предложение пока отстает от спроса. "Суммарно 15 городов формируют около 4,7 миллиона качественной офисной недвижимости. Это сравнимо со всем рынком Санкт-Петербурга (4,2 миллиона "квадратов") и достигает почти четверти от предложения Москвы (20,6 миллиона "квадратов"). Из регионального предложения самый крупный объем аккумулируют два города: порядка 20% приходится на Екатеринбург и еще 13% - на Новосибирск", - подсчитали в компании. Даже в Казани, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде отмечается устаревание офисного фонда и сдержанный девелопмент вкупе с низкой вакантностью. "В связи с замиранием офисного девелопмента в регионах, в административных центрах наблюдается нехватка современных качественных объектов. Существующие площади в основном заняты местным бизнесом и крупными региональными компаниями. Для релокации крупных госкомпаний в региональные центры потребуется строительство новых офисов или реконструкция под собственные нужды. Мы уже сейчас наблюдаем интерес компаний к региональным рынкам, который сдерживается ограниченным объемом качественного предложения в городах", - прокомментировала замруководителя департамента офисной недвижимости Nikoliers Виктория Горячева.

