ТОП-5 осенних болезней: кому стоит насторожиться

медицина

общество

здоровье

ольга шуппо

https://cdnn.1prime.ru/img/84196/95/841969523_0:113:3241:1936_1920x0_80_0_0_719de7e049f5618d4e76ab48e5c52295.jpg

МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Осень является стрессовым периодом для организма. Какие болезни характерны для этого сезона и как их предотвратить, рассказала агентству "Прайм" основатель и научный руководитель сети клиник иммунореабилитации, адаптационной и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо.Осенью меняется температурный режим, день становится короче, из рациона исчезают сезонные фрукты и овощи. Система адаптации может не справляться с нагрузкой и человек заболевает, подчеркивает врач.По ее словам, лидируют по числу охвата осенью острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ), самой распространенной из которых является грипп.Среди основных симптомов – чихание, кашель, ринит, повышение температуры, общая слабость. "Пик заболеваемости ОРВИ ожидается в середине осени – это период максимальной вирусной нагрузки", - поясняет эксперт.Если вы заболели, лучше остаться дома. "Тем более не стоит переносить болезнь на ногах, это грозит более тяжелыми осложнениями и несет риск распространения инфекции в коллективе", - говорит Шуппо.Немногим по распространенности в дождливые холодные осенние дни ОРВИ уступает бронхит. В зоне риска - люди, страдающие хроническим бронхитом. В этом случае недуг, как правило, входит в стадию обострения, особенно когда ОРВИ не долечено или болезнь была перенесена на ногах.Как отмечает врач, опасность бронхита в том, что заболевание может перейти в серьезное поражение дыхательных путей – пневмонию или бронхиальную астму.ОРВИ и бронхит нужно обязательно лечить под наблюдением врача, эти заболевания очень схожи по симптоматике, но требуют разного лечения. Отличительная особенность бронхита - тяжелые приступы кашля, на первых стадиях – непродуктивные."У каждого человека свой индивидуальный ответ на вторжение любого вируса или какого-либо патогена. Реакция зависит не только от состояния иммунной системы, но и в целом от системы адаптации самого организма, а это целый комплекс: вегетативная система, центральная нервная система, сердечно-сосудистая, гормональная. Поэтому осенью стоит менять свой привычный образ жизни - перейти на сбалансированное и разнообразное питание. При любой диете будет полезно убрать из рациона простые углеводы", - объясняет эксперт.Спорт способствует увеличению числа митохондрий, клетки начинают эффективно выполнять свои функцию детоксикации. Также в межсезонье многие сталкиваются с депрессией. Вялость, хандра, плохое настроение, ощущения схожие с теми, что мы испытываем в период ОРВИ, мышечные боли, боли в горле, головные боли, участившиеся вирусные заболевания и любые другие проявления нарушения иммунитета могут являться признаками тревожного расстройства, синдрома хронической усталости. Такие состояния ни в коем случае нельзя игнорировать, утверждает врач. Тревожные расстройства могут приводить к хронической усталости и ослабить организм.В период высокой вирусной нагрузки важно сохранять эмоциональную стабильность и вовремя обратиться к врачу за постановкой точного диагноза.Осенью обостряются хронические заболевания. В межсезонье особенно важно придерживаться назначений своего врача, привычного образа жизни. Нерегулярные приемы пищи, изменение диеты, высокие нагрузки могут быть особенно опасны для людей с хроническими заболеваниями.Если человек перенес болезнь или имеет ослабленный иммунитет, то важно подключить дополнительно системные методы физиотерапии, чтобы поднять уровень адаптации организма, ускорить реабилитацию после перенесенной болезни.По словам врача, не меньше, чем весной, осенью страдают аллергики. Появляются аллергены, связанные с цветением растений, размножением плесени. Возрастает число аллергических реакций на грибы, пик сбора которых приходится на осень. Нужно помнить, что грибы противопоказаны при многих аутоиммунных заболеваниях, при проблемах с кишечником, аллергиях. У грибов своя ДНК, к которой наш организм не вполне приспособлен."Если вы не знаете исходное состояние своего иммунитета, но есть подозрения на аутоимунные, аллергические заболевания, то не рекомендуется злоупотреблять грибами из-за их сильного влияния на иммунные звенья", - говорит врач. Ослабленный организм может выдать нежелательную реакцию.Дополнительно осенью будет не лишним начать принимать витамин Д. Доказано, что витамин Д укрепляет иммунитет и эффективен против инфекций. Дозировка должна быть определена врачом-нутрициологом.Помимо всего прочего, нужно усилить меры безопасности. После посещения улицы и любых публичных мест следует обрабатывать физраствором слизистые. Мыть руки не менее двух раз.Также врач советует регулярно увлажнять воздух, проветривать помещение. "Когда включают центральное отопление, слизистые сохнут, а это позволяет вирусам быстрее внедриться в организм", - заключила Шуппо.

