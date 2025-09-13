https://1prime.ru/20250913/pamfilova-862230128.html

Памфилова отметила высокую явку на выборах

Памфилова отметила высокую явку на выборах - 13.09.2025, ПРАЙМ

Памфилова отметила высокую явку на выборах

Около 10 миллионов человек уже проголосовали по всей стране на выборах разного уровня, заявила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова. | 13.09.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Около 10 миллионов человек уже проголосовали по всей стране на выборах разного уровня, заявила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова. "По всей стране, по всем уровням выборов проголосовало около 10 миллионов человек, то есть очень довольно приличная явка", - сказала Памфилова на брифинге о ходе голосования на выборах в ЕДГ-2025. Выборы проходят в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - пройдут прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона предстоит выбрать депутатам окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов. Кроме того, депутатов региональных парламентов выберут в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня пройдет в 81 регионе России.

