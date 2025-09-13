Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На платформе ДЭГ проголосовали более 1,3 миллиона избирателей - 13.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250913/pamfilova-862231080.html
На платформе ДЭГ проголосовали более 1,3 миллиона избирателей
На платформе ДЭГ проголосовали более 1,3 миллиона избирателей - 13.09.2025, ПРАЙМ
На платформе ДЭГ проголосовали более 1,3 миллиона избирателей
Более 1,3 миллиона избирателей проголосовало на федеральной платформе дистанционного электронного голосования, это 78% от зарегистрировавшихся, сообщила глава... | 13.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-13T10:35+0300
2025-09-13T10:35+0300
россия
рф
коми
татарстан
элла памфилова
политика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0b/862111445_0:457:2755:2007_1920x0_80_0_0_005fefc2579e0fc5aac6df989412fb0a.jpg
МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Более 1,3 миллиона избирателей проголосовало на федеральной платформе дистанционного электронного голосования, это 78% от зарегистрировавшихся, сообщила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова. "Что касается дистанционного электронного голосования, еще раз напоминаю, что оно проходит у нас в 24 субъектах Российской Федерации. На федеральной платформе уже проголосовало более 1 миллиона 330 тысяч человек, что составляет 78% от тех, кто подал заявление", - сказала Памфилова на брифинге о ходе голосования на выборах в ЕДГ-2025. Дистанционное электронное голосование в ЕДГ-2025 применяется в 24 субъектах России. Ранее Памфилова сообщила, что заявки на участие в ДЭГ в единый день голосования в этом году подали более 1,7 миллиона избирателей. Выборы проходят в регионах России с 12 по 14 сентября. В единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона предстоит выбрать депутатам окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов. Кроме того, депутатов региональных парламентов выберут в 11 субъектах РФ, в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.
https://1prime.ru/20250911/tsik--862120554.html
рф
коми
татарстан
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0b/862111445_24:0:2755:2048_1920x0_80_0_0_b2cd03917467ddd3ec9413c1f3fab127.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, рф, коми, татарстан, элла памфилова, политика
РОССИЯ, РФ, КОМИ, ТАТАРСТАН, Элла Памфилова, политика
10:35 13.09.2025
 
На платформе ДЭГ проголосовали более 1,3 миллиона избирателей

Памфилова: на ДЭГ проголосовали 78 процентов зарегистрировавшихся избирателей

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРабота ЦИК России в единый день голосования
Работа ЦИК России в единый день голосования - ПРАЙМ, 1920, 13.09.2025
Работа ЦИК России в единый день голосования. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Более 1,3 миллиона избирателей проголосовало на федеральной платформе дистанционного электронного голосования, это 78% от зарегистрировавшихся, сообщила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова.
"Что касается дистанционного электронного голосования, еще раз напоминаю, что оно проходит у нас в 24 субъектах Российской Федерации. На федеральной платформе уже проголосовало более 1 миллиона 330 тысяч человек, что составляет 78% от тех, кто подал заявление", - сказала Памфилова на брифинге о ходе голосования на выборах в ЕДГ-2025.
Дистанционное электронное голосование в ЕДГ-2025 применяется в 24 субъектах России. Ранее Памфилова сообщила, что заявки на участие в ДЭГ в единый день голосования в этом году подали более 1,7 миллиона избирателей.
Выборы проходят в регионах России с 12 по 14 сентября. В единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона предстоит выбрать депутатам окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов.
Кроме того, депутатов региональных парламентов выберут в 11 субъектах РФ, в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2025
ЦИК готов к появлению новых форм атак на выборы, заявила Памфилова
11 сентября, 12:24
 
РОССИЯРФКОМИТАТАРСТАНЭлла Памфиловаполитика
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала