Более 55 тысяч человек проголосовали досрочно в труднодоступных местах - 13.09.2025, ПРАЙМ
Более 55 тысяч человек проголосовали досрочно в труднодоступных местах
Более 55 тысяч человек проголосовали досрочно в труднодоступных местах - 13.09.2025, ПРАЙМ
Более 55 тысяч человек проголосовали досрочно в труднодоступных местах
Более 55 тысяч человек проголосовали досрочно на выборах разного уровня в труднодоступных и отдаленных местах, сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова. | 13.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-13T10:58+0300
2025-09-13T10:58+0300
россия
рф
коми
татарстан
элла памфилова
цик
политика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0c/862202777_0:335:2963:2002_1920x0_80_0_0_e67ea6ecc348c19df2cd80beab1e146b.jpg
МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Более 55 тысяч человек проголосовали досрочно на выборах разного уровня в труднодоступных и отдаленных местах, сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова. "Что касается досрочного голосования, то продолжают поступать данные об этом. На избирательных участках, которые были образованы в труднодоступных или отдаленных местностях, и на судах, которые находятся в плавании, по состоянию на 12 сентября проголосовало более 55 тысяч избирателей", - сказала Памфилова на брифинге о ходе голосования на выборах в ЕДГ-2025. Выборы проходят в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - пройдут прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона предстоит выбрать депутатам окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов. Кроме того, депутатов региональных парламентов выберут в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня пройдет в 81 регионе России.
рф
коми
татарстан
россия, рф, коми, татарстан, элла памфилова, цик, политика
РОССИЯ, РФ, КОМИ, ТАТАРСТАН, Элла Памфилова, ЦИК, политика
10:58 13.09.2025
 
Более 55 тысяч человек проголосовали досрочно в труднодоступных местах

Более 55 тысяч человек проголосовали досрочно в труднодоступных и отдаленных местах

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЛюди голосуют на выборах
Люди голосуют на выборах - ПРАЙМ, 1920, 13.09.2025
Люди голосуют на выборах
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Более 55 тысяч человек проголосовали досрочно на выборах разного уровня в труднодоступных и отдаленных местах, сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова.
"Что касается досрочного голосования, то продолжают поступать данные об этом. На избирательных участках, которые были образованы в труднодоступных или отдаленных местностях, и на судах, которые находятся в плавании, по состоянию на 12 сентября проголосовало более 55 тысяч избирателей", - сказала Памфилова на брифинге о ходе голосования на выборах в ЕДГ-2025.
Выборы проходят в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - пройдут прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона предстоит выбрать депутатам окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов.
Кроме того, депутатов региональных парламентов выберут в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня пройдет в 81 регионе России.
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова - ПРАЙМ, 1920, 13.09.2025
Памфилова отметила высокую явку на выборах
10:26
 
РОССИЯРФКОМИТАТАРСТАНЭлла ПамфиловаЦИКполитика
 
 
