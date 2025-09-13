https://1prime.ru/20250913/pamfilova-862231956.html
Более 55 тысяч человек проголосовали досрочно в труднодоступных местах
2025-09-13T10:58+0300
МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Более 55 тысяч человек проголосовали досрочно на выборах разного уровня в труднодоступных и отдаленных местах, сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова. "Что касается досрочного голосования, то продолжают поступать данные об этом. На избирательных участках, которые были образованы в труднодоступных или отдаленных местностях, и на судах, которые находятся в плавании, по состоянию на 12 сентября проголосовало более 55 тысяч избирателей", - сказала Памфилова на брифинге о ходе голосования на выборах в ЕДГ-2025. Выборы проходят в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - пройдут прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона предстоит выбрать депутатам окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов. Кроме того, депутатов региональных парламентов выберут в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня пройдет в 81 регионе России.
