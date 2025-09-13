Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
13.09.2025
Задорнов объяснил, почему США ввели пошлины на импорт из Индии
Задорнов объяснил, почему США ввели пошлины на импорт из Индии
МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. США ввели пошлины на импорт из Индии в первую очередь из-за того, что местный рынок - один из самых закрытых для американских компаний в мире, а не из-за закупок российской нефти, поделился мнением в интервью РИА Новости бывший министр финансов России, экономист Михаил Задорнов. Президент США Дональд Трамп после возвращения в Белый дом стал ужесточать торговую политику: ввел пошлины на импорт из Мексики и Канады, поднял их для Китая, затем объявил о тарифах на сталь, алюминий и автомобили. Кульминацией стало объявление 2 апреля о введении базовой ставки на импорт в 10% и повышенных "взаимных" пошлин для отдельных стран. При этом уже через неделю повышение тарифов было поставлено на паузу, а США начали торговые переговоры со многими торговыми партнерами. В дополнение к "взаимным" пошлинам против Индии 27 августа вступили в силу дополнительные пошлины в размере 25%. Общая ставка теперь составляет 50% — один из самых высоких тарифов, установленных Вашингтоном. США объясняли решение резким ростом закупок российской нефти Индией и провалом торговых переговоров. "Индии "выписали" пошлины в 50% якобы за покупку российской нефти. Но на самом деле Индия является одним из самых протекционистских рынков в мире с уровнем среднего таможенного тарифа в 30%. Например, у России до введения санкций он был 7-9%, а у США до Трампа – 2-3%. Так что именно это и является основной причиной тарифной войны США", - считает экономист.
Задорнов объяснил, почему США ввели пошлины на импорт из Индии

МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. США ввели пошлины на импорт из Индии в первую очередь из-за того, что местный рынок - один из самых закрытых для американских компаний в мире, а не из-за закупок российской нефти, поделился мнением в интервью РИА Новости бывший министр финансов России, экономист Михаил Задорнов.
Президент США Дональд Трамп после возвращения в Белый дом стал ужесточать торговую политику: ввел пошлины на импорт из Мексики и Канады, поднял их для Китая, затем объявил о тарифах на сталь, алюминий и автомобили. Кульминацией стало объявление 2 апреля о введении базовой ставки на импорт в 10% и повышенных "взаимных" пошлин для отдельных стран. При этом уже через неделю повышение тарифов было поставлено на паузу, а США начали торговые переговоры со многими торговыми партнерами.
В дополнение к "взаимным" пошлинам против Индии 27 августа вступили в силу дополнительные пошлины в размере 25%. Общая ставка теперь составляет 50% — один из самых высоких тарифов, установленных Вашингтоном. США объясняли решение резким ростом закупок российской нефти Индией и провалом торговых переговоров.
"Индии "выписали" пошлины в 50% якобы за покупку российской нефти. Но на самом деле Индия является одним из самых протекционистских рынков в мире с уровнем среднего таможенного тарифа в 30%. Например, у России до введения санкций он был 7-9%, а у США до Трампа – 2-3%. Так что именно это и является основной причиной тарифной войны США", - считает экономист.
