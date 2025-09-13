https://1prime.ru/20250913/rossiya-862243004.html
"Путин атакует". В Финляндии выступили с радикальным призывом
спецоперация на украине
россия
европа
финляндия
запад
владимир путин
нато
МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Заявления лидеров европейских стран о так называемой "российской угрозе" являются ложными и могут навредить самому Западу, подчеркнул бывший кандидат в Европейский парламент и член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема."Как заявляет Еврокомиссия, (президент России Владимир — прим. ред.) Путин атакует Европу в ближайшие годы. Они называют его главным врагом Европы. Никогда раньше я не слышал столь опасной и лживой риторики. Россия не хочет воевать с Европой, она хочет восстановить диалог и торговлю, а также не допустить дальнейшего расширения западного военного присутствия у своих границ", — написал он в социальной сети Х.Более того, политик призвал европейцев "объединиться против поджигателей войны".В России неоднократно заявляли, что Москва не намерена нападать на страны НАТО и не видит в этом никакого смысла. Владимир Путин подчеркивал, что западные политики постоянно запугивают своих граждан надуманной "российской угрозой", чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
европа
финляндия
запад
Экс-кандидат в Европарламент Мема указал на лживую риторику Запада в адрес России