"Путин атакует". В Финляндии выступили с радикальным призывом - 13.09.2025
Спецоперация на Украине
"Путин атакует". В Финляндии выступили с радикальным призывом
"Путин атакует". В Финляндии выступили с радикальным призывом
2025-09-13T16:08+0300
2025-09-13T16:08+0300
МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Заявления лидеров европейских стран о так называемой "российской угрозе" являются ложными и могут навредить самому Западу, подчеркнул бывший кандидат в Европейский парламент и член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема."Как заявляет Еврокомиссия, (президент России Владимир — прим. ред.) Путин атакует Европу в ближайшие годы. Они называют его главным врагом Европы. Никогда раньше я не слышал столь опасной и лживой риторики. Россия не хочет воевать с Европой, она хочет восстановить диалог и торговлю, а также не допустить дальнейшего расширения западного военного присутствия у своих границ", — написал он в социальной сети Х.Более того, политик призвал европейцев "объединиться против поджигателей войны".В России неоднократно заявляли, что Москва не намерена нападать на страны НАТО и не видит в этом никакого смысла. Владимир Путин подчеркивал, что западные политики постоянно запугивают своих граждан надуманной "российской угрозой", чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
16:08 13.09.2025
 
"Путин атакует". В Финляндии выступили с радикальным призывом

Экс-кандидат в Европарламент Мема указал на лживую риторику Запада в адрес России

МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Заявления лидеров европейских стран о так называемой "российской угрозе" являются ложными и могут навредить самому Западу, подчеркнул бывший кандидат в Европейский парламент и член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема.
"Как заявляет Еврокомиссия, (президент России Владимир — прим. ред.) Путин атакует Европу в ближайшие годы. Они называют его главным врагом Европы. Никогда раньше я не слышал столь опасной и лживой риторики. Россия не хочет воевать с Европой, она хочет восстановить диалог и торговлю, а также не допустить дальнейшего расширения западного военного присутствия у своих границ", — написал он в социальной сети Х.
Более того, политик призвал европейцев "объединиться против поджигателей войны".
В России неоднократно заявляли, что Москва не намерена нападать на страны НАТО и не видит в этом никакого смысла. Владимир Путин подчеркивал, что западные политики постоянно запугивают своих граждан надуманной "российской угрозой", чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
