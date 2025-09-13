https://1prime.ru/20250913/rubl-862204238.html

Не ждали: что будет с рублем после снижения ставки

Не ждали: что будет с рублем после снижения ставки - 13.09.2025, ПРАЙМ

Не ждали: что будет с рублем после снижения ставки

13.09.2025

ставка банка россии

курсы валют

финансы

рынок

банки

МОСКВА, 13 сен – ПРАЙМ. Осторожное снижение ключевой ставки сдержит ослабление рубля, но не даст ему импульса для укрепления – определять движение нацвалюты будут другие факторы, рассказал агентству "Прайм" владелец и генеральный директор GIS Mining Василий Гиря.С начала сентября доллар уже прибавил 3,7%, поднявшись с 80,3 до 83,8 рубля. Это связывают со снижением ключевой ставки Банка России, которое усиливает спрос на валюту для импорта и отменой продажи валютной выручки."В минувшую пятницу регулятор продолжил смягчение, снизив ставку на 1 п.п. до 17% годовых. Это третий шаг подряд, но меньший, чем ждал рынок. Вместо ожидаемого снижения на 200 базисных пунктов ЦБ ограничился 100 б.п., подчеркнув, что инфляционные ожидания остаются высокими, поэтому жесткость ДКП сохранится до выхода инфляции на целевые уровни в 2026 году. Нужно время, чтобы увидеть, что дезинфляционный тренд укрепился", - указал Гиря.Для рубля это решение выглядит нейтрально: оно сдерживает резкое ослабление курса, но не дает сильного импульса к укреплению. В целом снижение уже заложено в котировки, поэтому до конца месяца базовый прогноз по курсам остается в коридорах: доллар — 82–86 рублей, евро — 94–98 рублей, юань — 11,50–12,10 рублей, полагает он.Замедление темпов смягчения ставки означает, что кредиты и депозиты будут дешеветь не так быстро, как рассчитывали заемщики и вкладчики. При этом смягчение политики уже началось и продолжится — к ноябрю-декабрю ставка может быть снижена до 16–16,5%.Кроме этого фактора, определяющее влияние на курс будут оказывать геополитика и платежный баланс. Если первое труднопрогнозируемо, то второе, как ожидается, будет склоняться в пользу роста импорта. Это приведет к умеренному ослаблению рубля на фоне сезонного ухудшения счета текущих операций. Впрочем, вмешаться может Банк России с продажами валюты в рамках зеркалирования. Курс зависит и от состояния дел в мировой экономике, заключил Гиря.

2025

