Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Не ждали: что будет с рублем после снижения ставки - 13.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250913/rubl-862204238.html
Не ждали: что будет с рублем после снижения ставки
Не ждали: что будет с рублем после снижения ставки - 13.09.2025, ПРАЙМ
Не ждали: что будет с рублем после снижения ставки
Осторожное снижение ключевой ставки сдержит ослабление рубля, но не даст ему импульса для укрепления – определять движение нацвалюты будут другие факторы,... | 13.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-13T03:03+0300
2025-09-13T03:03+0300
ставка банка россии
курсы валют
финансы
рынок
банки
https://cdnn.1prime.ru/img/84199/23/841992324_0:83:1892:1147_1920x0_80_0_0_93dbd29e98e25afaba6d9570f64eccdc.jpg
МОСКВА, 13 сен – ПРАЙМ. Осторожное снижение ключевой ставки сдержит ослабление рубля, но не даст ему импульса для укрепления – определять движение нацвалюты будут другие факторы, рассказал агентству "Прайм" владелец и генеральный директор GIS Mining Василий Гиря.С начала сентября доллар уже прибавил 3,7%, поднявшись с 80,3 до 83,8 рубля. Это связывают со снижением ключевой ставки Банка России, которое усиливает спрос на валюту для импорта и отменой продажи валютной выручки.&quot;В минувшую пятницу регулятор продолжил смягчение, снизив ставку на 1 п.п. до 17% годовых. Это третий шаг подряд, но меньший, чем ждал рынок. Вместо ожидаемого снижения на 200 базисных пунктов ЦБ ограничился 100 б.п., подчеркнув, что инфляционные ожидания остаются высокими, поэтому жесткость ДКП сохранится до выхода инфляции на целевые уровни в 2026 году. Нужно время, чтобы увидеть, что дезинфляционный тренд укрепился&quot;, - указал Гиря.Для рубля это решение выглядит нейтрально: оно сдерживает резкое ослабление курса, но не дает сильного импульса к укреплению. В целом снижение уже заложено в котировки, поэтому до конца месяца базовый прогноз по курсам остается в коридорах: доллар — 82–86 рублей, евро — 94–98 рублей, юань — 11,50–12,10 рублей, полагает он.Замедление темпов смягчения ставки означает, что кредиты и депозиты будут дешеветь не так быстро, как рассчитывали заемщики и вкладчики. При этом смягчение политики уже началось и продолжится — к ноябрю-декабрю ставка может быть снижена до 16–16,5%.Кроме этого фактора, определяющее влияние на курс будут оказывать геополитика и платежный баланс. Если первое труднопрогнозируемо, то второе, как ожидается, будет склоняться в пользу роста импорта. Это приведет к умеренному ослаблению рубля на фоне сезонного ухудшения счета текущих операций. Впрочем, вмешаться может Банк России с продажами валюты в рамках зеркалирования. Курс зависит и от состояния дел в мировой экономике, заключил Гиря.
https://1prime.ru/20250912/ekonomika-862196051.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84199/23/841992324_126:0:1766:1230_1920x0_80_0_0_7754611ae147510d08e9e1c8c2198443.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ставка банка россии, курсы валют, финансы, рынок, банки
ставка Банка России, Курсы валют, Финансы, Рынок, Банки
03:03 13.09.2025
 
Не ждали: что будет с рублем после снижения ставки

Эксперт Гиря: снижение ставки немного сдержит ослабление рубля

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезентация обновленных банкнот Банка России номиналом 1000 и 5000 рублей
Презентация обновленных банкнот Банка России номиналом 1000 и 5000 рублей - ПРАЙМ, 1920, 13.09.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 13 сен – ПРАЙМ. Осторожное снижение ключевой ставки сдержит ослабление рубля, но не даст ему импульса для укрепления – определять движение нацвалюты будут другие факторы, рассказал агентству "Прайм" владелец и генеральный директор GIS Mining Василий Гиря.
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина - ПРАЙМ, 1920, 12.09.2025
Набиуллина рассказала, как принимаются решения о ключевой ставке
Вчера, 15:25
С начала сентября доллар уже прибавил 3,7%, поднявшись с 80,3 до 83,8 рубля. Это связывают со снижением ключевой ставки Банка России, которое усиливает спрос на валюту для импорта и отменой продажи валютной выручки.

"В минувшую пятницу регулятор продолжил смягчение, снизив ставку на 1 п.п. до 17% годовых. Это третий шаг подряд, но меньший, чем ждал рынок. Вместо ожидаемого снижения на 200 базисных пунктов ЦБ ограничился 100 б.п., подчеркнув, что инфляционные ожидания остаются высокими, поэтому жесткость ДКП сохранится до выхода инфляции на целевые уровни в 2026 году. Нужно время, чтобы увидеть, что дезинфляционный тренд укрепился", - указал Гиря.

Для рубля это решение выглядит нейтрально: оно сдерживает резкое ослабление курса, но не дает сильного импульса к укреплению. В целом снижение уже заложено в котировки, поэтому до конца месяца базовый прогноз по курсам остается в коридорах: доллар — 82–86 рублей, евро — 94–98 рублей, юань — 11,50–12,10 рублей, полагает он.
Замедление темпов смягчения ставки означает, что кредиты и депозиты будут дешеветь не так быстро, как рассчитывали заемщики и вкладчики. При этом смягчение политики уже началось и продолжится — к ноябрю-декабрю ставка может быть снижена до 16–16,5%.
Кроме этого фактора, определяющее влияние на курс будут оказывать геополитика и платежный баланс. Если первое труднопрогнозируемо, то второе, как ожидается, будет склоняться в пользу роста импорта. Это приведет к умеренному ослаблению рубля на фоне сезонного ухудшения счета текущих операций. Впрочем, вмешаться может Банк России с продажами валюты в рамках зеркалирования. Курс зависит и от состояния дел в мировой экономике, заключил Гиря.
 
ставка Банка РоссииКурсы валютФинансыРынокБанки
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала