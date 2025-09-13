https://1prime.ru/20250913/uchastki-862225908.html

Участки на выборах глав регионов в Москве открылись штатно

Участки на выборах глав регионов в Москве открылись штатно

МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Участки на выборах глав регионов РФ в Москве открылись во второй день голосования штатно, заявил глава Общественной палаты Москвы Вадим Ковалев. "Открылись избирательные участки экстерриториальные, которые находятся в 14 локациях Москвы. Видим картинку на камерах. Наши наблюдатели также нам сообщили, что они находятся на участках, видим их тоже через видеокамеры. Всё штатно, будем смотреть за тем, как сегодня будет проходить голосование на этих участках", - сказал Ковалев на брифинге в общественном информационном центре города Москвы.В июле Московская городская избирательная комиссия рассмотрела просьбу курских коллег о создании участков для голосования иногородних горожан за глав регионов в ходе единого дня голосования 12-14 сентября 2025 года. Они работают в "точках притяжения" горожан, всего создано 14 избирательных участков на территории столицы. Выборы проходят в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона выбирают депутаты окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов. Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирают в 11 субъектах РФ, в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.

