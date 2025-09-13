Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Уже открыто". Заявление Макрона о России поразило депутата Рады - 13.09.2025
Спецоперация на Украине
"Уже открыто". Заявление Макрона о России поразило депутата Рады
"Уже открыто". Заявление Макрона о России поразило депутата Рады
Лидеры европейских стран начали открыто указывать на истинного виновника кризиса на Украине, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram, комментируя | 13.09.2025, ПРАЙМ
спецоперация на украине
россия
украина
париж
франция
эммануэль макрон
джеффри сакс
кир стармер
нато
рада
МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Лидеры европейских стран начали открыто указывать на истинного виновника кризиса на Украине, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram, комментируя высказывание президента Франции Эммануэля Макрона о роли НАТО в украинском конфликте."Сегодня уже открыто заявляют: Россия не стремилась нападать на Украину, у России не было вражды к Украине. Войну навязали извне. Это ошибки — ошибки ценой в миллионы жизней, ошибки НАТО и международных структур, превративших Украину в поле боя", — написал он.Дмитрук также отметил, что публичные высказывания о вине НАТО за кризис на Украине звучат далеко не впервые.Ранее французский лидер признал, что ответственность за кризис на Украине лежит на НАТО, о чем сообщил американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс изданию Il Fatto Quotidiano.На прошлой неделе в Париже состоялась встреча участников так называемой коалиции желающих под председательством премьер-министра Великобритании Кира Стармера и Эммануэля Макрона. Французский президент заявил, что 26 стран взяли на себя обязательство разместить на Украине силы сдерживания после окончания боевых действий. Он также отметил, что "коалиция желающих" вскоре начнет работу над юридическими и политическими аспектами гарантий безопасности для Киева. В российском МИД неоднократно подчеркивали, что любой сценарий размещения войск НАТО на Украине категорически неприемлем для Москвы и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможном появлении контингентов стран альянса на территории Украины, звучавшие из Лондона и других европейских столиц, российское внешнеполитическое ведомство охарактеризовало как подстрекательство к продолжению боевых действий.
украина
париж
франция
https://cdnn.1prime.ru/img/84044/92/840449203_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_b4db5b0ec4b4e46e7ee1e5b4577dd436.jpg
1920
1920
true
россия, украина, париж, франция, эммануэль макрон, джеффри сакс, кир стармер, нато, рада
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, Париж, ФРАНЦИЯ, Эммануэль Макрон, Джеффри Сакс, Кир Стармер, НАТО, Рада
15:11 13.09.2025
 
"Уже открыто". Заявление Макрона о России поразило депутата Рады

Дмитрук: европейские лидеры начали открыто признавать вину НАТО в кризисе на Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 13.09.2025
Президент Франции Эмманюэль Макрон. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Лидеры европейских стран начали открыто указывать на истинного виновника кризиса на Украине, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram, комментируя высказывание президента Франции Эммануэля Макрона о роли НАТО в украинском конфликте.
"Сегодня уже открыто заявляют: Россия не стремилась нападать на Украину, у России не было вражды к Украине. Войну навязали извне. Это ошибки — ошибки ценой в миллионы жизней, ошибки НАТО и международных структур, превративших Украину в поле боя", — написал он.
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите Европейского союза в Брюсселе. Архивное фото - ПРАЙМ, 1920, 13.09.2025
СМИ рассказали, что случилось с Зеленским на Украине
Дмитрук также отметил, что публичные высказывания о вине НАТО за кризис на Украине звучат далеко не впервые.
Ранее французский лидер признал, что ответственность за кризис на Украине лежит на НАТО, о чем сообщил американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс изданию Il Fatto Quotidiano.
На прошлой неделе в Париже состоялась встреча участников так называемой коалиции желающих под председательством премьер-министра Великобритании Кира Стармера и Эммануэля Макрона. Французский президент заявил, что 26 стран взяли на себя обязательство разместить на Украине силы сдерживания после окончания боевых действий. Он также отметил, что "коалиция желающих" вскоре начнет работу над юридическими и политическими аспектами гарантий безопасности для Киева.
В российском МИД неоднократно подчеркивали, что любой сценарий размещения войск НАТО на Украине категорически неприемлем для Москвы и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможном появлении контингентов стран альянса на территории Украины, звучавшие из Лондона и других европейских столиц, российское внешнеполитическое ведомство охарактеризовало как подстрекательство к продолжению боевых действий.
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, Париж, ФРАНЦИЯ, Эммануэль Макрон, Джеффри Сакс, Кир Стармер, НАТО, Рада
 
 
