Аргентина заявила о готовности рассмотреть отправку военных на Украину
2025-09-13T18:53+0300
2025-09-13T18:53+0300
2025-09-13T18:54+0300
спецоперация на украине
украина
аргентина
буэнос-айрес
владимир путин
владимир зеленский
мид рф
нато
мид
МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Аргентинские власти готовы рассмотреть отправку военного контингента на Украину в рамках усилий по продвижению мирной инициативы в регионе, сообщил посол страны в России Энрике Игнасио Феррер Виейра в интервью для РБК."Такие темы обсуждаются на высоком политическом уровне, но, если аргентинские вооруженные силы потребуются для обеспечения безопасности на Украине, президент, несомненно, будет готов рассмотреть такую возможность", — утверждает он.Виейра также подчеркнул, что в Буэнос-Айресе надеются на достижение взаимопонимания и долгосрочного мира между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.В Министерстве иностранных дел России неоднократно подчеркивали, что любой план размещения войск стран НАТО на территории Украины категорически неприемлем и может привести к серьезной эскалации. Заявления, звучащие из Великобритании и других европейских стран, о возможном развертывании военных контингентов стран альянса на Украине, в МИД ранее назвали провокацией, способствующей продолжению конфликта.
украина
аргентина
буэнос-айрес
