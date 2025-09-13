Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Аргентина заявила о готовности рассмотреть отправку военных на Украину - 13.09.2025
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
Аргентина заявила о готовности рассмотреть отправку военных на Украину
Аргентина заявила о готовности рассмотреть отправку военных на Украину - 13.09.2025, ПРАЙМ
Аргентина заявила о готовности рассмотреть отправку военных на Украину
Аргентинские власти готовы рассмотреть отправку военного контингента на Украину в рамках усилий по продвижению мирной инициативы в регионе, сообщил посол страны | 13.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-13T18:53+0300
2025-09-13T18:54+0300
МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Аргентинские власти готовы рассмотреть отправку военного контингента на Украину в рамках усилий по продвижению мирной инициативы в регионе, сообщил посол страны в России Энрике Игнасио Феррер Виейра в интервью для РБК."Такие темы обсуждаются на высоком политическом уровне, но, если аргентинские вооруженные силы потребуются для обеспечения безопасности на Украине, президент, несомненно, будет готов рассмотреть такую возможность", — утверждает он.Виейра также подчеркнул, что в Буэнос-Айресе надеются на достижение взаимопонимания и долгосрочного мира между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.В Министерстве иностранных дел России неоднократно подчеркивали, что любой план размещения войск стран НАТО на территории Украины категорически неприемлем и может привести к серьезной эскалации. Заявления, звучащие из Великобритании и других европейских стран, о возможном развертывании военных контингентов стран альянса на Украине, в МИД ранее назвали провокацией, способствующей продолжению конфликта.
18:53 13.09.2025 (обновлено: 18:54 13.09.2025)
 
Аргентина заявила о готовности рассмотреть отправку военных на Украину

Посол Аргентины заявил о готовности страны рассмотреть отправку войск на Украину

МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Аргентинские власти готовы рассмотреть отправку военного контингента на Украину в рамках усилий по продвижению мирной инициативы в регионе, сообщил посол страны в России Энрике Игнасио Феррер Виейра в интервью для РБК.
"Такие темы обсуждаются на высоком политическом уровне, но, если аргентинские вооруженные силы потребуются для обеспечения безопасности на Украине, президент, несомненно, будет готов рассмотреть такую возможность", — утверждает он.
Виейра также подчеркнул, что в Буэнос-Айресе надеются на достижение взаимопонимания и долгосрочного мира между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.
В Министерстве иностранных дел России неоднократно подчеркивали, что любой план размещения войск стран НАТО на территории Украины категорически неприемлем и может привести к серьезной эскалации. Заявления, звучащие из Великобритании и других европейских стран, о возможном развертывании военных контингентов стран альянса на Украине, в МИД ранее назвали провокацией, способствующей продолжению конфликта.
Заголовок открываемого материала