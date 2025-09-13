https://1prime.ru/20250913/vokzal-862221268.html

Железнодорожный вокзал в Мурманске работает в штатном режиме

Железнодорожный вокзал в Мурманске работает в штатном режиме - 13.09.2025, ПРАЙМ

Железнодорожный вокзал в Мурманске работает в штатном режиме

Железнодорожный вокзал в Мурманске работает в штатном режиме, ранее в районе вокзала были обнаружены БПЛА, по внешнему виду - гражданские, сообщил губернатор... | 13.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-13T00:52+0300

2025-09-13T00:52+0300

2025-09-13T00:52+0300

бизнес

россия

мурманск

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862221268.jpg?1757713938

МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Железнодорожный вокзал в Мурманске работает в штатном режиме, ранее в районе вокзала были обнаружены БПЛА, по внешнему виду - гражданские, сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Чибис около 22.40 мск пятницы сообщал, что в районе железнодорожного вокзала Мурманска найдены беспилотники - "мультикоптеры, по внешнему виду - гражданские". При этом в городской администрации и ЕДДС не было информации о разрешениях на их полеты. "Опасность миновала. Железнодорожный вокзал работает в штатном режиме. Благодарю правоохранительные органы за оперативную работу", - написал Чибис в Telegram-канале.

мурманск

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, мурманск