МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Железнодорожный вокзал в Мурманске работает в штатном режиме, ранее в районе вокзала были обнаружены БПЛА, по внешнему виду - гражданские, сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.
Чибис около 22.40 мск пятницы сообщал, что в районе железнодорожного вокзала Мурманска найдены беспилотники - "мультикоптеры, по внешнему виду - гражданские". При этом в городской администрации и ЕДДС не было информации о разрешениях на их полеты.
"Опасность миновала. Железнодорожный вокзал работает в штатном режиме. Благодарю правоохранительные органы за оперативную работу", - написал Чибис в Telegram-канале.
