Железнодорожный вокзал в Мурманске работает в штатном режиме - 13.09.2025
Железнодорожный вокзал в Мурманске работает в штатном режиме
Железнодорожный вокзал в Мурманске работает в штатном режиме - 13.09.2025, ПРАЙМ
Железнодорожный вокзал в Мурманске работает в штатном режиме
Железнодорожный вокзал в Мурманске работает в штатном режиме, ранее в районе вокзала были обнаружены БПЛА, по внешнему виду - гражданские, сообщил губернатор... | 13.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-13T00:52+0300
2025-09-13T00:52+0300
МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Железнодорожный вокзал в Мурманске работает в штатном режиме, ранее в районе вокзала были обнаружены БПЛА, по внешнему виду - гражданские, сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Чибис около 22.40 мск пятницы сообщал, что в районе железнодорожного вокзала Мурманска найдены беспилотники - "мультикоптеры, по внешнему виду - гражданские". При этом в городской администрации и ЕДДС не было информации о разрешениях на их полеты. "Опасность миновала. Железнодорожный вокзал работает в штатном режиме. Благодарю правоохранительные органы за оперативную работу", - написал Чибис в Telegram-канале.
00:52 13.09.2025
 
Железнодорожный вокзал в Мурманске работает в штатном режиме

В Мурманске отменили угрозу атаки беспилотников

МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Железнодорожный вокзал в Мурманске работает в штатном режиме, ранее в районе вокзала были обнаружены БПЛА, по внешнему виду - гражданские, сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.
Чибис около 22.40 мск пятницы сообщал, что в районе железнодорожного вокзала Мурманска найдены беспилотники - "мультикоптеры, по внешнему виду - гражданские". При этом в городской администрации и ЕДДС не было информации о разрешениях на их полеты.
"Опасность миновала. Железнодорожный вокзал работает в штатном режиме. Благодарю правоохранительные органы за оперативную работу", - написал Чибис в Telegram-канале.
 
