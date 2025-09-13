https://1prime.ru/20250913/vybory-862231555.html

В приграничье проголосовали более 453 тысяч избирателей

МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Более 453 тысяч избирателей уже проголосовали на выборах в ЕДГ-2025 в приграничных регионах, сообщила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова. "В приграничных наших районных и субъектах Российской Федерации в целях обеспечения безопасности и защиты жизни граждан досрочное голосование проводилось тоже. И всего там проголосовало более 453 тысяч избирателей", - сказала Памфилова на брифинге о ходе голосования на выборах в ЕДГ-2025. Выборы проходят в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - пройдут прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона предстоит выбрать депутатам окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов. Кроме того, депутатов региональных парламентов выберут в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня пройдет в 81 регионе России.

