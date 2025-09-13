Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Скажем, что это русские". В Британии раскрыли план Зеленского - 13.09.2025
Спецоперация на Украине
"Скажем, что это русские". В Британии раскрыли план Зеленского
МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Украинские спецслужбы по согласованию с главой киевского режима Владимиром Зеленским могли организовать провокацию с дронами в Польше, предположил британский геополитический аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала The Duran."Можно представить, как Зеленский, (начальник военной разведки Украины Кирилл — прим. ред.) Буданов* и (глава СБУ Василий — прим. ред.) Малюк собрались вместе и решили после очередного большого ракетно-дронового удара России по западной Украине попробовать собрать все беспилотники в стране и отправить их в Польшу. А потом, мол, скажем, что это сделали русские и потребуем, чтобы европейцы и американцы разобрались с этим с помощью ВВС и ПВО", — заявил он.По мнению эксперта, у Зеленского "есть мотивы и средства" для осуществления подобной провокации.Инцидент с БПЛА в ПольшеВ среду польский премьер-министр Дональд Туск утверждал, что над Польшей были уничтожены "представлявшие угрозу" дроны, заявив, что они "российские", однако никаких доказательств этому не предоставил. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен позже подтвердила, что речь идет о более чем десяти беспилотниках. Как сообщил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не предоставила доказательств якобы российского происхождения сбитых дронов.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что он не знает о каких-либо запросах на контакты с руководством Польши. Он также подчеркнул, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не предоставляя аргументов. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов.Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Минск своевременно информировал Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, в то время как Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отметил, что ночью белорусская ПВО постоянно отслеживала дроны, которые сбились с курса из-за воздействия радиоэлектронной борьбы, и часть потерявших курс беспилотников была уничтожена силами ПВО в воздушном пространстве республики.
"Скажем, что это русские". В Британии раскрыли план Зеленского

МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Украинские спецслужбы по согласованию с главой киевского режима Владимиром Зеленским могли организовать провокацию с дронами в Польше, предположил британский геополитический аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала The Duran.
"Можно представить, как Зеленский, (начальник военной разведки Украины Кирилл — прим. ред.) Буданов* и (глава СБУ Василий — прим. ред.) Малюк собрались вместе и решили после очередного большого ракетно-дронового удара России по западной Украине попробовать собрать все беспилотники в стране и отправить их в Польшу. А потом, мол, скажем, что это сделали русские и потребуем, чтобы европейцы и американцы разобрались с этим с помощью ВВС и ПВО", — заявил он.
По мнению эксперта, у Зеленского "есть мотивы и средства" для осуществления подобной провокации.
Инцидент с БПЛА в Польше
В среду польский премьер-министр Дональд Туск утверждал, что над Польшей были уничтожены "представлявшие угрозу" дроны, заявив, что они "российские", однако никаких доказательств этому не предоставил. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен позже подтвердила, что речь идет о более чем десяти беспилотниках. Как сообщил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не предоставила доказательств якобы российского происхождения сбитых дронов.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что он не знает о каких-либо запросах на контакты с руководством Польши. Он также подчеркнул, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не предоставляя аргументов. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов.
Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Минск своевременно информировал Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, в то время как Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отметил, что ночью белорусская ПВО постоянно отслеживала дроны, которые сбились с курса из-за воздействия радиоэлектронной борьбы, и часть потерявших курс беспилотников была уничтожена силами ПВО в воздушном пространстве республики.
Спецоперация на Украине
 
 
