Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В бундестаге потребовали провести слушания по российским активам - 14.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250914/aktivy-862272267.html
В бундестаге потребовали провести слушания по российским активам
В бундестаге потребовали провести слушания по российским активам - 14.09.2025, ПРАЙМ
В бундестаге потребовали провести слушания по российским активам
Немецкая партия "Зеленых" требует от глав двух комитетов бундестага провести слушания экспертов на тему "использования государственных российских активов" в... | 14.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-14T19:10+0300
2025-09-14T19:10+0300
финансы
россия
рф
запад
украина
дональд трамп
фридрих мерц
урсула фон дер ляйен
ес
spiegel
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0e/860713195_0:171:3035:1878_1920x0_80_0_0_b193cb057df4f796d0bf9709f42d37dd.jpg
МОСКВА, 14 сен – ПРАЙМ. Немецкая партия "Зеленых" требует от глав двух комитетов бундестага провести слушания экспертов на тему "использования государственных российских активов" в одну из ближайших недель заседаний, сообщает издание Spiegel со ссылкой на два письма в его распоряжении. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России. "Они (Зеленые – ред.) требуют от председателя комитета по иностранным делам … Армина Лашета, и главы комитета по делам Европы, своего однопартийца Антона Хофрейтера, провести совместное публичное слушание экспертов "по вопросу использования государственных российских активов в одну из ближайших сессионных недель", - говорится в материале. По информации издания, эта инициатива запущена на фоне заявлений украинского руководства о серьёзной нехватке финансирования оборонной сферы после почти полной остановки поддержки Киева со стороны президента США Дональда Трампа. Недавно побывавшие на Украине депутаты бундестага оценивают финансовый дефицит страны на 2026 год в более чем 50 миллиардов евро, уточняется в статье. Поэтому автор одного из писем, депутат бундестага от "Зеленых" Робин Вагенер, призывает "обсудить на политическом уровне развитие существующего механизма использования замороженных российских активов" с целью "поддержать существующие инициативы по усилению Украины". Он призвал "наконец-то прояснить ситуацию" вместо пустых угроз и указал на отказ канцлера Германии Фридриха Мерца от прежних требований по конфискации активов. Как утверждает издание со ссылкой на европейских дипломатов, якобы и сам Трамп требует от европейцев использовать замороженные активы, называя это условием введения США санкций против России наряду с повышением Европой пошлин в отношении Китая и прекращением закупок российской нефти всеми странами Евросоюза. Позиция Германии по активам якобы тоже постепенно меняется, пишет Spiegel. Издание приводит слова советника Мерца по вопросам внешней политики и безопасности Гюнтера Зауттера, который заявил в эти выходные в Киеве, что обсуждение проблемы "шло слишком медленно" до того, как с новой инициативой по этому поводу выступила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Теперь правительство ФРГ намерено "внимательно изучить" ее предложение, которое якобы снимает опасения властей Германии по поводу дестабилизации финансовых рынков, так как не предполагает прямую выплату активов Украине, а делает их лишь средством обеспечения "облигаций" для нее, и позволяет предоставить ей "десятки миллиардов евро" ежегодно, отмечается в статье. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 10 сентября предложила создать новый "Репарационный кредит" для финансирования Украины на базе доходов замороженных российских активов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия внимательно следит за действиями Брюсселя по этому вопросу. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Официальный представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт в конце августа заявил, что с января отправлены Киеву девять миллиардов евро доходов от замороженных российских активов. В качестве ответной меры Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://1prime.ru/20250914/strany-862254108.html
https://1prime.ru/20250913/evrosoz-862248661.html
https://1prime.ru/20250912/zakharova-862187430.html
рф
запад
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0e/860713195_153:0:2882:2047_1920x0_80_0_0_725719db29d94635c162fb1810dd1c6b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, россия, рф, запад, украина, дональд трамп, фридрих мерц, урсула фон дер ляйен, ес, spiegel, euroclear, мировая экономика, в мире
Финансы, РОССИЯ, РФ, ЗАПАД, УКРАИНА, Дональд Трамп, Фридрих Мерц, Урсула фон дер Ляйен, ЕС, Spiegel, Euroclear, Мировая экономика, В мире
19:10 14.09.2025
 
В бундестаге потребовали провести слушания по российским активам

Spiegel: зеленые в ФРГ требуют провести экспертные слушания по замороженным активам России

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Германии над зданием Бундестага в Берлине
Национальный флаг Германии над зданием Бундестага в Берлине - ПРАЙМ, 1920, 14.09.2025
Национальный флаг Германии над зданием Бундестага в Берлине. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 сен – ПРАЙМ. Немецкая партия "Зеленых" требует от глав двух комитетов бундестага провести слушания экспертов на тему "использования государственных российских активов" в одну из ближайших недель заседаний, сообщает издание Spiegel со ссылкой на два письма в его распоряжении.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 14.09.2025
Запад может потерять миллиарды долларов при конфискации российских активов
07:16
"Они (Зеленые – ред.) требуют от председателя комитета по иностранным делам … Армина Лашета, и главы комитета по делам Европы, своего однопартийца Антона Хофрейтера, провести совместное публичное слушание экспертов "по вопросу использования государственных российских активов в одну из ближайших сессионных недель", - говорится в материале.
По информации издания, эта инициатива запущена на фоне заявлений украинского руководства о серьёзной нехватке финансирования оборонной сферы после почти полной остановки поддержки Киева со стороны президента США Дональда Трампа. Недавно побывавшие на Украине депутаты бундестага оценивают финансовый дефицит страны на 2026 год в более чем 50 миллиардов евро, уточняется в статье.
Поэтому автор одного из писем, депутат бундестага от "Зеленых" Робин Вагенер, призывает "обсудить на политическом уровне развитие существующего механизма использования замороженных российских активов" с целью "поддержать существующие инициативы по усилению Украины". Он призвал "наконец-то прояснить ситуацию" вместо пустых угроз и указал на отказ канцлера Германии Фридриха Мерца от прежних требований по конфискации активов.
Как утверждает издание со ссылкой на европейских дипломатов, якобы и сам Трамп требует от европейцев использовать замороженные активы, называя это условием введения США санкций против России наряду с повышением Европой пошлин в отношении Китая и прекращением закупок российской нефти всеми странами Евросоюза.
Позиция Германии по активам якобы тоже постепенно меняется, пишет Spiegel. Издание приводит слова советника Мерца по вопросам внешней политики и безопасности Гюнтера Зауттера, который заявил в эти выходные в Киеве, что обсуждение проблемы "шло слишком медленно" до того, как с новой инициативой по этому поводу выступила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Теперь правительство ФРГ намерено "внимательно изучить" ее предложение, которое якобы снимает опасения властей Германии по поводу дестабилизации финансовых рынков, так как не предполагает прямую выплату активов Украине, а делает их лишь средством обеспечения "облигаций" для нее, и позволяет предоставить ей "десятки миллиардов евро" ежегодно, отмечается в статье.
Брюссель - ПРАЙМ, 1920, 13.09.2025
В ЕС придумали, как обойти запрет на использование российских активов
Вчера, 19:08
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 10 сентября предложила создать новый "Репарационный кредит" для финансирования Украины на базе доходов замороженных российских активов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия внимательно следит за действиями Брюсселя по этому вопросу.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Официальный представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт в конце августа заявил, что с января отправлены Киеву девять миллиардов евро доходов от замороженных российских активов.
В качестве ответной меры Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - ПРАЙМ, 1920, 12.09.2025
Россия следит за действиями по замороженным активам, заявила Захарова
12 сентября, 13:40
 
ФинансыРОССИЯРФЗАПАДУКРАИНАДональд ТрампФридрих МерцУрсула фон дер ЛяйенЕСSpiegelEuroclearМировая экономикаВ мире
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала