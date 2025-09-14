https://1prime.ru/20250914/gold-862207573.html

"Такого никто не ждал". Доллару нашли более стабильную альтернативу

"Такого никто не ждал". Доллару нашли более стабильную альтернативу - 14.09.2025, ПРАЙМ

"Такого никто не ждал". Доллару нашли более стабильную альтернативу

Золото ставит очередные рекорды: котировки приближаются к четырем тысячам долларов за унцию. И это не предел. Стоит ли сейчас покупать драгметалл в качестве... | 14.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-14T07:07+0300

2025-09-14T07:07+0300

2025-09-14T07:07+0300

статья

рынок

сша

китай

индия

goldman sachs

золото

мировой спрос на золото

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/0b/859411202_0:342:2464:1728_1920x0_80_0_0_f7a059de2c8bc7a7744a99d8bf76f74c.jpg

МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Золото ставит очередные рекорды: котировки приближаются к четырем тысячам долларов за унцию. И это не предел. Стоит ли сейчас покупать драгметалл в качестве инвестиций и если да, то в каком виде — в материале "Прайм".Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеНаперегонки с долларомЗолото уверенно дорожает с середины августа, а в первых числах сентября совершило очередной рывок, поднявшись с 3,4 до 3,6 тысячи долларов за тройскую унцию. Во вторник котировки обновили исторический максимум, впервые превысив отметку в 3,7 тысячи долларов.Драгоценный металл традиционно считается активом-убежищем, который не обещает фантастической доходности, но позволяет сохранить средства в период нестабильности.Причем золото тесно связано с долларом — это еще одна тихая гавань. Действуют они разнонаправленно: если один финансовый инструмент дорожает, то другой дешевеет и наоборот. Однако в условиях финансовой турбулентности оба идут вверх: защищенные активы расхватывают как горячие пирожки.Нечто подобное происходит и сейчас. Интерес к золоту подогревают следующие факторы:Ралли с препятствиямиПохоже, что четыре тысячи за унцию вполне реальны. В принципе, остается менее 10%, что не так много для рынка. "В этому году золото уже прибавило почти 40%. Если темпы сохранятся, четыре тысячи увидим в декабре", —говорит инвестиционный стратег "Гарда Капитал" Александр Бахтин.Если из США продолжат поступать слабые статданные, а центробанки —активно пополнять золотые запасы, так, скорее всего, и получится.Но исторически такие рывки всегда сопровождаются локальными коррекциями. Краткосрочно котировки могут просесть, если, например, ФРС проявит осторожность в снижении ставок или появятся сильные данные по американской экономике.Предыдущая коррекция была в 2022-м, с тех пор драгметалл шел только на повышение. Чтобы переломить тренд, необходимы новые факторы не в пользу золота."Это может быть что угодно, но я бы смотрел прежде всего в сторону изменения спроса", — рассуждает Бахтин.Ключевые потребители золота (на уровне и центробанков, и населения) — Индия и Китай. Спрос там способен рухнуть в любой момент, например, из-за ослабления нацвалюты, локального бюджетного или долгового кризиса. Тогда золотой запас придется "выбросить" на рынок для стабилизации экономики, а у людей не останется свободных средств для скупки драгоценностей.Не исключено, что коррекция даже ближе, чем все думают. "Откат возможен уже сейчас. Более того, в среднесрочной перспективе вероятен переход к боковой динамике в диапазоне 3,3-3,6 тысячи долларов за унцию", —отмечает Людмила Рокотянская, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций".Но долгосрочный тренд тем не менее восходящий. По прогнозу Goldman Sachs, золото достигнет четырех тысяч за унцию к середине 2026-го, а в случае реализации стрессовых сценариев — 4,5-5 тысяч. По мнению Рокотянской, это вероятно, если усилятся проинфляционные события в долларе."При новых геополитических кризисах рост может быть еще резче. В рублях цена золота вполне может превысить 12 тысяч за грамм (те же четыре тысячи долларов за унцию – ред.) к концу текущего года", —прогнозирует Максим Мольдерф, CEO сервиса Moneymatika.ru.В итоге с технической точки зрения на рынке наблюдается перегрев и краткосрочная корректировка весьма допустима. "Но в долгосрочной перспективе магнитом будут пять тысяч долларов за унцию", —полагает заместитель заведующего базовой кафедры инфраструктуры финансовых рынков факультета экономических наук НИУ ВШЭ Андрей Столяров.Время умных покупокЧто касается среднесрочной перспективы, то тут пик, видимо, не за горами. Вряд ли двузначный рост против доллара продолжится четвертый год подряд. Цены притормозят при явном развороте тренда Федрезерва США к смягчению ДКП. Но в рублях момент для покупки все еще интересный.Золото можно рассматривать как альтернативу самому доллару и по примеру мировых центробанков держать "подушку" в драгметаллах. Проценты по депозитам и облигациям неизбежно просядут при снижении ключевой ставки, поэтому часть средств уйдет в золото. Для инвестора это означает, что окно возможностей пока открыто. Золото снова выполняет историческую функцию — защиту капитала в условиях нестабильности и инфляционных рисков.Самый доступный и эффективный по затратам вариант — приобретение золота на бирже в обезличенном виде. Также следует иметь в виду покупку на металлических счетах банков, где комиссии (спреды покупки/продажи) выше, чем на бирже, но укладываются в пару процентов.Менее эффективно (выше комиссии) приобретать золото в фондах, хотя есть варианты, не уступающие банковскому обезличенному металлу."Физическое золото остается надежным, а спред между покупкой и продажей, вопреки распространенным заблуждениям, в реальности — около пяти процентов. Не менее интересный инструмент сейчас — электронное золото, там дисконт — всего два-три процента, что позволяет быстрее входить и выходить из позиции, минимизируя издержки", — отмечает Максим Мольдерф.Менее выгодным эксперты считают приобретение монет, а также изделий из драгметалла, которые вообще не являются инвестицией, поскольку продаются по цене золотого лома, если речь не идет о каких-то уникальных и эксклюзивных украшениях.В любом случае стратегию в золоте надо просчитывать на средне- и долгосрочную перспективу — разовые коррекции неизбежны. Никуда не денется и тесная связь между долларом и золотом. Облигации и структурные продукты, чья цена привязана курсу доллара, могут показать низкую доходность, даже если драгметалл подорожает.

https://1prime.ru/20250909/zoloto-862023098.html

https://1prime.ru/20250912/vklady-862138397.html

сша

китай

индия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

Наталья Карнова https://cdnn.1prime.ru/img/83471/78/834717840_0:0:960:960_100x100_80_0_0_bd4799646a9737cec04be8d4c9383c4b.jpg

Наталья Карнова https://cdnn.1prime.ru/img/83471/78/834717840_0:0:960:960_100x100_80_0_0_bd4799646a9737cec04be8d4c9383c4b.jpg

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Наталья Карнова https://cdnn.1prime.ru/img/83471/78/834717840_0:0:960:960_100x100_80_0_0_bd4799646a9737cec04be8d4c9383c4b.jpg

рынок, сша, китай, индия, goldman sachs, золото, мировой спрос на золото