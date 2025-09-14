Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В регионах во время выборов отключали интернет - 14.09.2025
В регионах во время выборов отключали интернет
2025-09-14
2025-09-14T21:14+0300
МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Операторы связи в ходе выборов в России временно отключали мобильный интернет в ряде регионов для обеспечения безопасности, заявил замглавы Минцифры РФ Олег Качанов в рамках процедуры сборки ключей ДЭГ. "В ряде регионов по понятным причинам и соображениям безопасности, в ряде мест операторы отключают мобильный интернет… Мы успели обкатать, буквально за несколько дней до назвала голосования, с операторами связи технологию белых списков. То есть, когда даже при отключении интернета ресурсы, связанные с дистанционным электронным голосованием, должны оставаться доступными. Эта технология была не просто обкатана, она была сейчас успешно использована. Были кратковременные жалобы на недоступность ресурсов у оператора "Мегафон" в Пермском крае и Карелии до 15 минут, соответственно, на списке моргали. То есть оператор быстро провел восстановительные мероприятия, то есть, просто восстановились. И похожая была ситуация с оператором Т2 в отдельных районах… Там были отдельные проблемы в настройке. После того, как мы получили сигналы, в течение получаса было восстановлено действие белых списков. Люди продолжали голосовать, в том числе и с мобильного интернета", - сказал он. Выборы проходят в России с 12 по 14 сентября. В единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях- пройдут прямые выборы губернаторов. В Ненецком автономном округе главу региона выбрали депутаты окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов.
В регионах во время выборов отключали интернет

Смартфон
Смартфон
Смартфон. Архивное фото
© fotolia.com / rangizzz
МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Операторы связи в ходе выборов в России временно отключали мобильный интернет в ряде регионов для обеспечения безопасности, заявил замглавы Минцифры РФ Олег Качанов в рамках процедуры сборки ключей ДЭГ.
"В ряде регионов по понятным причинам и соображениям безопасности, в ряде мест операторы отключают мобильный интернет… Мы успели обкатать, буквально за несколько дней до назвала голосования, с операторами связи технологию белых списков. То есть, когда даже при отключении интернета ресурсы, связанные с дистанционным электронным голосованием, должны оставаться доступными. Эта технология была не просто обкатана, она была сейчас успешно использована. Были кратковременные жалобы на недоступность ресурсов у оператора "Мегафон" в Пермском крае и Карелии до 15 минут, соответственно, на списке моргали. То есть оператор быстро провел восстановительные мероприятия, то есть, просто восстановились. И похожая была ситуация с оператором Т2 в отдельных районах… Там были отдельные проблемы в настройке. После того, как мы получили сигналы, в течение получаса было восстановлено действие белых списков. Люди продолжали голосовать, в том числе и с мобильного интернета", - сказал он.
Выборы проходят в России с 12 по 14 сентября. В единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях- пройдут прямые выборы губернаторов. В Ненецком автономном округе главу региона выбрали депутаты окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов.
Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова
Памфилова рассказала о работе ресурсов ЦИК во время выборов
