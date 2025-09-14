https://1prime.ru/20250914/internet-862276290.html

В регионах во время выборов отключали интернет

В регионах во время выборов отключали интернет - 14.09.2025, ПРАЙМ

В регионах во время выборов отключали интернет

Операторы связи в ходе выборов в России временно отключали мобильный интернет в ряде регионов для обеспечения безопасности, заявил замглавы Минцифры РФ Олег... | 14.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-14T21:14+0300

2025-09-14T21:14+0300

2025-09-14T21:14+0300

технологии

россия

общество

рф

пермский край

карелия

минцифры

мегафон

единый день голосования в россии

https://cdnn.1prime.ru/img/76823/70/768237024_0:156:1500:1000_1920x0_80_0_0_8f636b76aaae5294233df13039991c67.jpg

МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Операторы связи в ходе выборов в России временно отключали мобильный интернет в ряде регионов для обеспечения безопасности, заявил замглавы Минцифры РФ Олег Качанов в рамках процедуры сборки ключей ДЭГ. "В ряде регионов по понятным причинам и соображениям безопасности, в ряде мест операторы отключают мобильный интернет… Мы успели обкатать, буквально за несколько дней до назвала голосования, с операторами связи технологию белых списков. То есть, когда даже при отключении интернета ресурсы, связанные с дистанционным электронным голосованием, должны оставаться доступными. Эта технология была не просто обкатана, она была сейчас успешно использована. Были кратковременные жалобы на недоступность ресурсов у оператора "Мегафон" в Пермском крае и Карелии до 15 минут, соответственно, на списке моргали. То есть оператор быстро провел восстановительные мероприятия, то есть, просто восстановились. И похожая была ситуация с оператором Т2 в отдельных районах… Там были отдельные проблемы в настройке. После того, как мы получили сигналы, в течение получаса было восстановлено действие белых списков. Люди продолжали голосовать, в том числе и с мобильного интернета", - сказал он. Выборы проходят в России с 12 по 14 сентября. В единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях- пройдут прямые выборы губернаторов. В Ненецком автономном округе главу региона выбрали депутаты окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов.

https://1prime.ru/20250914/pamfilova-862275605.html

рф

пермский край

карелия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, россия, общество , рф, пермский край, карелия, минцифры, мегафон, единый день голосования в россии