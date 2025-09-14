Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Москве построят еще 30 станций метро к 2030 году - 14.09.2025
В Москве построят еще 30 станций метро к 2030 году
В Москве построят еще 30 станций метро к 2030 году - 14.09.2025, ПРАЙМ
В Москве построят еще 30 станций метро к 2030 году
Около 30 новых станций планируют построить в московском метро к 2030 году, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. | 14.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-14T16:55+0300
2025-09-14T16:55+0300
бизнес
россия
москва
сергей собянин
метро
московское метро
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/06/854049664_0:75:3372:1972_1920x0_80_0_0_007c1d7c53ddf5c13009531ef5eae17a.jpg
МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Около 30 новых станций планируют построить в московском метро к 2030 году, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. "Под руководством мэра Москвы Сергея Собянина построили и реконструировали более 120 станций метро и МЦК. Московское метро стало не просто основной транспортной системой столицы, но и драйвером развития новых районов. К 2030 году планируем построить еще около 30 новых станции", - приводятся слова Ликсутова в Telegram-канале дептранса. Ко Дню города дептранс вместе с Градостроительным комплексом Москвы запустили два тематических поезда, которые будут курсировать по Троицкой линии метро и познакомят пассажиров с основными достижениями столицы в сферах градостроительства и развития столичной инфраструктуры. Вагоны поезда посвятили различным направлениям работы: "Строительство и город", "Социальная инфраструктура", "Здравоохранение", "Образование", "Реновация", "Цифровизация", "Дороги и транспорт", "Работа и будущее". "Тематический поезд с Совенком-Реновеноком - это наглядный пример того, как транспорт и строительство вместе формируют современный облик Москвы", - добавил Ликсутов.
москва
бизнес, россия, москва, сергей собянин, метро, московское метро
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Сергей Собянин, метро, московское метро
16:55 14.09.2025
 
В Москве построят еще 30 станций метро к 2030 году

Заммэра Москвы Ликсутов: к 2030 году планируется построить около 30 новых станций метро

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЛоготип метро
Логотип метро - ПРАЙМ, 1920, 14.09.2025
Логотип метро. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Около 30 новых станций планируют построить в московском метро к 2030 году, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
"Под руководством мэра Москвы Сергея Собянина построили и реконструировали более 120 станций метро и МЦК. Московское метро стало не просто основной транспортной системой столицы, но и драйвером развития новых районов. К 2030 году планируем построить еще около 30 новых станции", - приводятся слова Ликсутова в Telegram-канале дептранса.
Ко Дню города дептранс вместе с Градостроительным комплексом Москвы запустили два тематических поезда, которые будут курсировать по Троицкой линии метро и познакомят пассажиров с основными достижениями столицы в сферах градостроительства и развития столичной инфраструктуры.
Вагоны поезда посвятили различным направлениям работы: "Строительство и город", "Социальная инфраструктура", "Здравоохранение", "Образование", "Реновация", "Цифровизация", "Дороги и транспорт", "Работа и будущее".
"Тематический поезд с Совенком-Реновеноком - это наглядный пример того, как транспорт и строительство вместе формируют современный облик Москвы", - добавил Ликсутов.
БизнесРОССИЯМОСКВАСергей Собянинметромосковское метро
 
 
