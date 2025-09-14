https://1prime.ru/20250914/metro-862266613.html

В Москве построят еще 30 станций метро к 2030 году

2025-09-14T16:55+0300

бизнес

россия

москва

сергей собянин

метро

московское метро

МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Около 30 новых станций планируют построить в московском метро к 2030 году, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. "Под руководством мэра Москвы Сергея Собянина построили и реконструировали более 120 станций метро и МЦК. Московское метро стало не просто основной транспортной системой столицы, но и драйвером развития новых районов. К 2030 году планируем построить еще около 30 новых станции", - приводятся слова Ликсутова в Telegram-канале дептранса. Ко Дню города дептранс вместе с Градостроительным комплексом Москвы запустили два тематических поезда, которые будут курсировать по Троицкой линии метро и познакомят пассажиров с основными достижениями столицы в сферах градостроительства и развития столичной инфраструктуры. Вагоны поезда посвятили различным направлениям работы: "Строительство и город", "Социальная инфраструктура", "Здравоохранение", "Образование", "Реновация", "Цифровизация", "Дороги и транспорт", "Работа и будущее". "Тематический поезд с Совенком-Реновеноком - это наглядный пример того, как транспорт и строительство вместе формируют современный облик Москвы", - добавил Ликсутов.

москва

