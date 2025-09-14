https://1prime.ru/20250914/pamfilova-862276641.html
Памфилова объявила о завершении ЕДГ-2025
Памфилова объявила о завершении ЕДГ-2025 - 14.09.2025, ПРАЙМ
Памфилова объявила о завершении ЕДГ-2025
ЕДГ-2025 завершен, уже идет подсчет голосов и вводятся протоколы, заявила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова. | 14.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. ЕДГ-2025 завершен, уже идет подсчет голосов и вводятся протоколы, заявила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова. "На всей территории России завершилось голосование. То есть, ЕДГ-2025 завершен. Сейчас уже идет подсчет голосов, вводятся протоколы", - сказала Памфилова в информационном центре ЦИК, подводя предварительные итоги ЕДГ-2025. Выборы проходят в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - пройдут прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона предстоит выбрать депутатам окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов. Кроме того, депутатов региональных парламентов выберут в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня пройдет в 81 регионе России.
Памфилова объявила о завершении ЕДГ-2025
