https://1prime.ru/20250914/pamfilova-862276641.html

Памфилова объявила о завершении ЕДГ-2025

Памфилова объявила о завершении ЕДГ-2025 - 14.09.2025, ПРАЙМ

Памфилова объявила о завершении ЕДГ-2025

ЕДГ-2025 завершен, уже идет подсчет голосов и вводятся протоколы, заявила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова. | 14.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-14T21:29+0300

2025-09-14T21:29+0300

2025-09-14T21:29+0300

общество

россия

рф

коми

татарстан

элла памфилова

цик

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/09/851450441_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_6fabd6a278bc69e1ecdf2714ee8a98e4.jpg

МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. ЕДГ-2025 завершен, уже идет подсчет голосов и вводятся протоколы, заявила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова. "На всей территории России завершилось голосование. То есть, ЕДГ-2025 завершен. Сейчас уже идет подсчет голосов, вводятся протоколы", - сказала Памфилова в информационном центре ЦИК, подводя предварительные итоги ЕДГ-2025. Выборы проходят в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - пройдут прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона предстоит выбрать депутатам окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов. Кроме того, депутатов региональных парламентов выберут в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня пройдет в 81 регионе России.

https://1prime.ru/20250914/pamfilova-862275605.html

рф

коми

татарстан

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, рф, коми, татарстан, элла памфилова, цик