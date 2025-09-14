Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Поезд станции Валуйки и два поезда из Москвы отправятся позже расписания - 14.09.2025
Поезд станции Валуйки и два поезда из Москвы отправятся позже расписания
Поезд станции Валуйки и два поезда из Москвы отправятся позже расписания - 14.09.2025, ПРАЙМ
Поезд станции Валуйки и два поезда из Москвы отправятся позже расписания
Один пассажирский поезд станции Валуйки и два пассажирских поезда из Москвы отправятся позже своего расписания, сообщает "Федеральная пассажирская компания"... | 14.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-14T20:55+0300
2025-09-14T20:55+0300
бизнес
россия
москва
белгород
минеральные воды
федеральная пассажирская компания
ржд
https://cdnn.1prime.ru/img/75688/72/756887294_0:278:3062:2000_1920x0_80_0_0_a35e0a106465e42305d8e7b3bf0021f5.jpg
МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Один пассажирский поезд станции Валуйки и два пассажирских поезда из Москвы отправятся позже своего расписания, сообщает "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД). "Из-за позднего прибытия под оборот изменится время отправления поезда: №75 Москва – Белгород отправится с Восточного вокзала 14 сентября не ранее 22.00 мск (вместо отправления 14 сентября в 19.41 мск). №565 Москва – Минеральные Воды отправится с Киевского вокзала 15 сентября не ранее 1.00 мск (вместо отправления 14 сентября в 21.35 мск). №392 Валуйки – Москва отправится со станции Валуйки 14 сентября не ранее 20.00 мск (вместо отправления 14 сентября в 18.10 мск)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ФПК. В ФПК отметили, что обо всех изменениях информируют пассажиров по СМС.
москва
белгород
минеральные воды
бизнес, россия, москва, белгород, минеральные воды, федеральная пассажирская компания, ржд
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, БЕЛГОРОД, Минеральные Воды, Федеральная пассажирская компания, РЖД
20:55 14.09.2025
 
Поезд станции Валуйки и два поезда из Москвы отправятся позже расписания

Из-за позднего прибытия поезд станции Валуйки и два поезда из Москвы отправятся позже

© РИА Новости . Владимир Астапкович
Киевский вокзал в Москве
Киевский вокзал в Москве - ПРАЙМ, 1920, 14.09.2025
Киевский вокзал в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Один пассажирский поезд станции Валуйки и два пассажирских поезда из Москвы отправятся позже своего расписания, сообщает "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД).
"Из-за позднего прибытия под оборот изменится время отправления поезда: №75 МоскваБелгород отправится с Восточного вокзала 14 сентября не ранее 22.00 мск (вместо отправления 14 сентября в 19.41 мск). №565 Москва – Минеральные Воды отправится с Киевского вокзала 15 сентября не ранее 1.00 мск (вместо отправления 14 сентября в 21.35 мск). №392 Валуйки – Москва отправится со станции Валуйки 14 сентября не ранее 20.00 мск (вместо отправления 14 сентября в 18.10 мск)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ФПК.
В ФПК отметили, что обо всех изменениях информируют пассажиров по СМС.
Железная дорога
На железнодорожном участке Петербург — Вырица восстановили движение поездов
17:14
 
БизнесРОССИЯМОСКВАБЕЛГОРОДМинеральные ВодыФедеральная пассажирская компанияРЖД
 
 
