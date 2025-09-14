https://1prime.ru/20250914/poezda-862275990.html

Поезд станции Валуйки и два поезда из Москвы отправятся позже расписания

МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Один пассажирский поезд станции Валуйки и два пассажирских поезда из Москвы отправятся позже своего расписания, сообщает "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД). "Из-за позднего прибытия под оборот изменится время отправления поезда: №75 Москва – Белгород отправится с Восточного вокзала 14 сентября не ранее 22.00 мск (вместо отправления 14 сентября в 19.41 мск). №565 Москва – Минеральные Воды отправится с Киевского вокзала 15 сентября не ранее 1.00 мск (вместо отправления 14 сентября в 21.35 мск). №392 Валуйки – Москва отправится со станции Валуйки 14 сентября не ранее 20.00 мск (вместо отправления 14 сентября в 18.10 мск)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ФПК. В ФПК отметили, что обо всех изменениях информируют пассажиров по СМС.

