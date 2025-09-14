Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Пушков рассказал о зависимости Европы от российских энергоносителей - 14.09.2025
Пушков рассказал о зависимости Европы от российских энергоносителей
Пушков рассказал о зависимости Европы от российских энергоносителей
2025-09-14T14:39+0300
МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Европа зависит от российских энергоносителей, извменить такое положение дел в ближайшее время невозможно, заявил сенатор Алексей Пушков, комментируя предложение президента США Дональда Трампа европейским странам отказаться от российской нефти. Трамп заявил, что готов ввести серьезные санкции против РФ, когда все страны НАТО согласятся и начнут делать то же самое, а также перестанут покупать российскую нефть. Сенатор напомнил, что, в частности, ряд европейских стран получает российский газ и не вполне понятно, как европейцы могут отказаться от энергоносителей из РФ. "Венгрия и Словакия официально получают трубопроводный газ из России. Газ получает и ряд других стран через Турецкий поток, причем в 1-м квартале 2025 года "поток" увеличился на 16%. Общая доля России в потребляемом в Европе трубопроводного газа - более 11%. Во-вторых, на Россию приходится более 17% всего потребляемого в Европе СПГ", - написал Пушков в своем Telegram-канале. Кроме того, в ЕС отдают себе отчет, что ранее 2027 года такое положение изменить невозможно, добавил он. "Причем эта дата во многом условная: сейчас середина 2025 года, 2027 год не за горами, и не вполне понятно, как ЕС выполнит эту задачу", - заключил политик.
14:39 14.09.2025
 
Пушков рассказал о зависимости Европы от российских энергоносителей

Алексей Пушков. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Европа зависит от российских энергоносителей, извменить такое положение дел в ближайшее время невозможно, заявил сенатор Алексей Пушков, комментируя предложение президента США Дональда Трампа европейским странам отказаться от российской нефти.
Трамп заявил, что готов ввести серьезные санкции против РФ, когда все страны НАТО согласятся и начнут делать то же самое, а также перестанут покупать российскую нефть.
Сенатор напомнил, что, в частности, ряд европейских стран получает российский газ и не вполне понятно, как европейцы могут отказаться от энергоносителей из РФ. "Венгрия и Словакия официально получают трубопроводный газ из России. Газ получает и ряд других стран через Турецкий поток, причем в 1-м квартале 2025 года "поток" увеличился на 16%. Общая доля России в потребляемом в Европе трубопроводного газа - более 11%. Во-вторых, на Россию приходится более 17% всего потребляемого в Европе СПГ", - написал Пушков в своем Telegram-канале.
Кроме того, в ЕС отдают себе отчет, что ранее 2027 года такое положение изменить невозможно, добавил он.
"Причем эта дата во многом условная: сейчас середина 2025 года, 2027 год не за горами, и не вполне понятно, как ЕС выполнит эту задачу", - заключил политик.
#Эммануэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 09.09.2025
"Цена правления Макрона". Пушков назвал госдолг Франции
9 сентября, 23:30
 
ЭнергетикаНефтьГазЕВРОПАРФАлексей ПушковЕСГазопровод "Турецкий поток"
 
 
Заголовок открываемого материала