Источник опроверг сообщения о возврате Турцией российских С-400
Источник опроверг сообщения о возврате Турцией российских С-400
АНКАРА, 14 сен - ПРАЙМ. Сообщения о продаже или возврате Турцией российских ЗРК С-400 не соответствуют действительности, такой ситуации нет, заявил РИА Новости турецкий источник. Колумнист турецкой газеты Мурат Гюрген в колонке, опубликованной в начале сентября сообщил о том, что якобы Турция может возвратить купленные в России зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-400 "Триумф" или продать их другой стране. "Откуда вы взяли эти сообщения? Такой ситуации нет",- заявил собеседник агентства. Министерство обороны Турции пока не комментировало данные сообщения. В 2017 году Россия и Турция заключили контракт на полковой комплект С-400 на сумму 2,5 миллиарда долларов, который был поставлен летом-осенью 2019 года. Москва предлагает Анкаре комплексное обслуживание поставленных ранее зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, готова обсуждать другие вопросы военно-технического сотрудничества, препятствий для этого нет, заявил ранее журналистам директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФС ВТС) России Дмитрий Шугаев.
россия, нефть, турция, москва, анкара
РОССИЯ, Нефть, ТУРЦИЯ, МОСКВА, Анкара
