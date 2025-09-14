Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Источник опроверг сообщения о возврате Турцией российских С-400 - 14.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250914/s-400-862277504.html
Источник опроверг сообщения о возврате Турцией российских С-400
Источник опроверг сообщения о возврате Турцией российских С-400 - 14.09.2025, ПРАЙМ
Источник опроверг сообщения о возврате Турцией российских С-400
Сообщения о продаже или возврате Турцией российских ЗРК С-400 не соответствуют действительности, такой ситуации нет, заявил РИА Новости турецкий источник. | 14.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-14T22:20+0300
2025-09-14T22:20+0300
россия
нефть
турция
москва
анкара
https://cdnn.1prime.ru/img/82804/88/828048841_0:69:3073:1797_1920x0_80_0_0_f90ed99178697b017a8c028f9f61fa51.jpg
АНКАРА, 14 сен - ПРАЙМ. Сообщения о продаже или возврате Турцией российских ЗРК С-400 не соответствуют действительности, такой ситуации нет, заявил РИА Новости турецкий источник. Колумнист турецкой газеты Мурат Гюрген в колонке, опубликованной в начале сентября сообщил о том, что якобы Турция может возвратить купленные в России зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-400 "Триумф" или продать их другой стране. "Откуда вы взяли эти сообщения? Такой ситуации нет",- заявил собеседник агентства. Министерство обороны Турции пока не комментировало данные сообщения. В 2017 году Россия и Турция заключили контракт на полковой комплект С-400 на сумму 2,5 миллиарда долларов, который был поставлен летом-осенью 2019 года. Москва предлагает Анкаре комплексное обслуживание поставленных ранее зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, готова обсуждать другие вопросы военно-технического сотрудничества, препятствий для этого нет, заявил ранее журналистам директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФС ВТС) России Дмитрий Шугаев.
https://1prime.ru/20250901/turtsiya-861587096.html
турция
москва
анкара
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82804/88/828048841_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_7b36cdc04df9eafba41b8898a90bed11.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, нефть, турция, москва, анкара
РОССИЯ, Нефть, ТУРЦИЯ, МОСКВА, Анкара
22:20 14.09.2025
 
Источник опроверг сообщения о возврате Турцией российских С-400

В Турции опровергли сообщения о продаже или возврате российских ЗРК С-400

© РИА Новости . Антон Денисов | Перейти в медиабанкПусковые установки ЗРК С-400
Пусковые установки ЗРК С-400 - ПРАЙМ, 1920, 14.09.2025
Пусковые установки ЗРК С-400. Архивное фото
© РИА Новости . Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
АНКАРА, 14 сен - ПРАЙМ. Сообщения о продаже или возврате Турцией российских ЗРК С-400 не соответствуют действительности, такой ситуации нет, заявил РИА Новости турецкий источник.
Колумнист турецкой газеты Мурат Гюрген в колонке, опубликованной в начале сентября сообщил о том, что якобы Турция может возвратить купленные в России зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-400 "Триумф" или продать их другой стране.
"Откуда вы взяли эти сообщения? Такой ситуации нет",- заявил собеседник агентства.
Министерство обороны Турции пока не комментировало данные сообщения.
В 2017 году Россия и Турция заключили контракт на полковой комплект С-400 на сумму 2,5 миллиарда долларов, который был поставлен летом-осенью 2019 года.
Москва предлагает Анкаре комплексное обслуживание поставленных ранее зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, готова обсуждать другие вопросы военно-технического сотрудничества, препятствий для этого нет, заявил ранее журналистам директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФС ВТС) России Дмитрий Шугаев.
Стамбул, Турция
Россия предложила Турции комплексное обслуживание ЗРС С-400
1 сентября, 13:15
 
РОССИЯНефтьТУРЦИЯМОСКВААнкара
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала