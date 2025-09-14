Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Спецоперация на Украине
ВС России улучшили позиции в Днепропетровской области
МОСКВА, 14 сен – ПРАЙМ. Группировка войск "Восток" улучшает позиции в Днепропетровской области, создавая там зону безопасности, заявил глава ДНР Денис Пушилин. "На этой неделе мы увидели ряд освобожденных населенных пунктов, мы увидели, что ребята уже обустраиваются на днепропетровском направлении. Группировка войск "Восток" освободила полностью юг республики, теперь они улучшают позиции, создают зоны безопасности на территории Днепропетровской области, освобождая там населенный пункты", - сказал Пушилин в интервью корреспонденту ВГТРК Андрею Руденко.
12:24 14.09.2025
 
© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРазведчики 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад"
Разведчики 25-й общевойсковой армии группировки войск Запад - ПРАЙМ, 1920, 14.09.2025
Разведчики 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад". Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 14 сен – ПРАЙМ. Группировка войск "Восток" улучшает позиции в Днепропетровской области, создавая там зону безопасности, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
"На этой неделе мы увидели ряд освобожденных населенных пунктов, мы увидели, что ребята уже обустраиваются на днепропетровском направлении. Группировка войск "Восток" освободила полностью юг республики, теперь они улучшают позиции, создают зоны безопасности на территории Днепропетровской области, освобождая там населенный пункты", - сказал Пушилин в интервью корреспонденту ВГТРК Андрею Руденко.
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Заголовок открываемого материала