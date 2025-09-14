ВС России улучшили позиции в Днепропетровской области

https://1prime.ru/20250914/spetsoperatsiya-862261099.html

2025-09-14T12:24+0300

МОСКВА, 14 сен – ПРАЙМ. Группировка войск "Восток" улучшает позиции в Днепропетровской области, создавая там зону безопасности, заявил глава ДНР Денис Пушилин. "На этой неделе мы увидели ряд освобожденных населенных пунктов, мы увидели, что ребята уже обустраиваются на днепропетровском направлении. Группировка войск "Восток" освободила полностью юг республики, теперь они улучшают позиции, создают зоны безопасности на территории Днепропетровской области, освобождая там населенный пункты", - сказал Пушилин в интервью корреспонденту ВГТРК Андрею Руденко.

