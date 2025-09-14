Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США объяснили новую тактику Трампа по отсрочке санкций против России - 14.09.2025
https://1prime.ru/20250914/ssha-862254696.html
В США объяснили новую тактику Трампа по отсрочке санкций против России
В США объяснили новую тактику Трампа по отсрочке санкций против России
В США объяснили новую тактику Трампа по отсрочке санкций против России
По мнению американской газеты The Washington Post, призыв президента США Дональда Трампа к странам НАТО прекратить импортировать российскую нефть может... | 14.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-14T07:47+0300
2025-09-14T07:47+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/09/860498318_0:27:1425:829_1920x0_80_0_0_f28b350483f9b215a9d27f1637a4c0a7.jpg
МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. По мнению американской газеты The Washington Post, призыв президента США Дональда Трампа к странам НАТО прекратить импортировать российскую нефть может представлять собой попытку отсрочить введение дополнительных антироссийских санкций."Некоторые сторонники резких действий против России как в Вашингтоне, так и в Европе заявили в субботу, что последнее требование Трампа воспринимается ими как тактика, позволяющая ему избегать шагов против России", — говорится в статье. Вчера Дональд Трамп заявил в социальной сети Truth Social о планах ввести строгие санкции против Москвы, если страны НАТО присоединятся к его инициативе и откажутся от российской нефти. Он также призвал альянс установить пошлины в размере 50-100% на китайские товары, утверждая, что это поможет разрешить украинский конфликт. Пошлины Трампа Отношения между Индией и США недавно ухудшились из-за требования Вашингтона прекратить сотрудничество с Россией в энергетической сфере. В конце июля Трамп объявил о 25-процентной пошлине на импорт из Индии, ссылаясь на высокие тарифы и торговые барьеры Нью-Дели, а также на их связи с Россией. Он заявил, что Индия должна заплатить неуказанный штраф за свои действия. Этот тариф вступил в силу 7 августа, за день до чего Трамп подписал указ о дополнительной 25-процентной пошлине на индийский импорт из-за закупки российской нефти. Новые санкции начали действовать с 27 августа. Тем временем, Индия категорически отказалась следовать требованиям Трампа. Глава МИД России Сергей Лавров в интервью индонезийской газете "Компас" отметил, что Россия высоко оценивает стойкость Индии перед лицом давления со стороны США и продолжает приверженность принципам свободной торговли.
В США объяснили новую тактику Трампа по отсрочке санкций против России

МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. По мнению американской газеты The Washington Post, призыв президента США Дональда Трампа к странам НАТО прекратить импортировать российскую нефть может представлять собой попытку отсрочить введение дополнительных антироссийских санкций.
"Некоторые сторонники резких действий против России как в Вашингтоне, так и в Европе заявили в субботу, что последнее требование Трампа воспринимается ими как тактика, позволяющая ему избегать шагов против России", — говорится в статье.
Вчера Дональд Трамп заявил в социальной сети Truth Social о планах ввести строгие санкции против Москвы, если страны НАТО присоединятся к его инициативе и откажутся от российской нефти. Он также призвал альянс установить пошлины в размере 50-100% на китайские товары, утверждая, что это поможет разрешить украинский конфликт.
Отношения между Индией и США недавно ухудшились из-за требования Вашингтона прекратить сотрудничество с Россией в энергетической сфере.
В конце июля Трамп объявил о 25-процентной пошлине на импорт из Индии, ссылаясь на высокие тарифы и торговые барьеры Нью-Дели, а также на их связи с Россией. Он заявил, что Индия должна заплатить неуказанный штраф за свои действия.
Этот тариф вступил в силу 7 августа, за день до чего Трамп подписал указ о дополнительной 25-процентной пошлине на индийский импорт из-за закупки российской нефти. Новые санкции начали действовать с 27 августа.
Тем временем, Индия категорически отказалась следовать требованиям Трампа. Глава МИД России Сергей Лавров в интервью индонезийской газете "Компас" отметил, что Россия высоко оценивает стойкость Индии перед лицом давления со стороны США и продолжает приверженность принципам свободной торговли.
