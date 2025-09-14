СМИ раскрыли, какой ультиматум сделал Трамп по России

https://1prime.ru/20250914/tramp-862259645.html

Президент США Дональд Трамп поставил невыполнимые условия союзникам по НАТО для усиления санкций против России, пишет New York Times. | 14.09.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп поставил невыполнимые условия союзникам по НАТО для усиления санкций против России, пишет New York Times.Вчера глава Белого дома написал в социальной сети Truth Social о готовности ввести серьезные санкции против Москвы, если все страны НАТО откажутся от российской нефти. Кроме того, Трамп призвал альянс ввести пошлины на уровне 50-100% против товаров из Китая. Он утверждает, что это сыграет большую роль в прекращении украинского конфликта."Это условие едва ли будет выполнено, и Трамп и его советники об этом знают", — говорится в публикации.Газета отметила, что крупнейшие импортеры российской нефти в военном блоке не откажутся от поставок сырья.Пошлины ТрампаВ последнее время отношения Индии и Штатов ухудшились на фоне требований Вашингтона прекратить сотрудничество с Москвой в энергетической сфере.В конце июля Трамп объявил о введении 25-процентной пошлины на импорт из Индии. Он сослался на высокие тарифы со стороны Нью-Дели, торговые барьеры и "сотрудничество с Россией". Трамп заявил, что Индия также должна платить неуказанный штраф за вышеупомянутые действия. Тариф вступил в силу 7 августа.Причем за день до этого Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25 процентов на импорт из Индии за закупки российской нефти. Эти санкции действуют с 27 августа.В свою очередь, Нью-Дели отказался исполнять требования Трампа.Как отметил глава МИД Сергей Лавров в интервью индонезийской газете "Компас", Россия оценила, что Индия не прогнулась под давлением США и сохраняет приверженность принципам свободной торговли.

