Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На учениях "Запад-2025" развернули спутниковые комплексы нового поколения - 14.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250914/ucheniya-862269027.html
На учениях "Запад-2025" развернули спутниковые комплексы нового поколения
На учениях "Запад-2025" развернули спутниковые комплексы нового поколения - 14.09.2025, ПРАЙМ
На учениях "Запад-2025" развернули спутниковые комплексы нового поколения
Российские связисты развернули системы спутниковой связи нового поколения "Квадрат" и "Спринт", используемые на СВО, на совместном учении "Запад-2025", сообщило | 14.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-14T18:02+0300
2025-09-14T18:02+0300
технологии
бизнес
белоруссия
россия
безопасность
учения
военные учения
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0e/862268858_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_f173fc95bdabd104992f28a825bb1bf4.jpg
МИНСК, 14 сен - ПРАЙМ. Российские связисты развернули системы спутниковой связи нового поколения "Квадрат" и "Спринт", используемые на СВО, на совместном учении "Запад-2025", сообщило белорусское министерство обороны. "В интересах обеспечения связью подразделений и воинских частей региональной группировки войск на учении "Запад-2025" личный состав одного из подразделений связи вооруженных сил Российской Федерации отрабатывает развертывание систем спутниковой связи нового поколения – "Квадрат" и "Спринт", - сообщила пресс-служба министерства. Начальник комплекса связи с позывным "Тверь" рассказал, что эти системы использовались в зоне СВО. "Одно из ключевых достоинств данных станций – их компактность и мобильность, что уже подтверждено при их использовании в зоне проведения специальной военной операции. Стоит также отметить, что для освоения и уверенного развертывания станций спутниковой связи достаточно пройти месячный курс подготовки", - приводит его комментарий пресс-служба. По его словам, эти станции спутниковой связи работают по единому принципу, но в разных диапазонах частот. "Малая станция "Спринт" обеспечивает устойчивое соединение в интересах пунктов управления подразделениями. Станция "Квадрат", в свою очередь, способна передавать большие массивы информации уже в интересах полка или дивизии, что позволяет пользоваться различными системами передачи информации, электронной почтой, защищенной видео-конференцсвязью", - сообщил военный. На территории Белоруссии учение "Запад-2025" проходит с 12 по 16 сентября. Его цель - проверка возможностей двух стран по обеспечению военной безопасности Союзного государства, готовности к отражению возможной агрессии.
https://1prime.ru/20250912/ucheniya-862180127.html
белоруссия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0e/862268858_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_6621971e36fc1386c6a403256556094d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, бизнес, белоруссия, россия, безопасность, учения, военные учения
Технологии, Бизнес, БЕЛОРУССИЯ, РОССИЯ, безопасность, учения, военные учения
18:02 14.09.2025
 
На учениях "Запад-2025" развернули спутниковые комплексы нового поколения

На учениях "Запад-2025" связисты развернули системы спутниковой связи нового поколения

© РИА Новости . Александр Мельников | Перейти в медиабанкНа станции спутниковой связи
На станции спутниковой связи - ПРАЙМ, 1920, 14.09.2025
На станции спутниковой связи . Архивное фото
© РИА Новости . Александр Мельников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МИНСК, 14 сен - ПРАЙМ. Российские связисты развернули системы спутниковой связи нового поколения "Квадрат" и "Спринт", используемые на СВО, на совместном учении "Запад-2025", сообщило белорусское министерство обороны.
"В интересах обеспечения связью подразделений и воинских частей региональной группировки войск на учении "Запад-2025" личный состав одного из подразделений связи вооруженных сил Российской Федерации отрабатывает развертывание систем спутниковой связи нового поколения – "Квадрат" и "Спринт", - сообщила пресс-служба министерства.
Начальник комплекса связи с позывным "Тверь" рассказал, что эти системы использовались в зоне СВО.
"Одно из ключевых достоинств данных станций – их компактность и мобильность, что уже подтверждено при их использовании в зоне проведения специальной военной операции. Стоит также отметить, что для освоения и уверенного развертывания станций спутниковой связи достаточно пройти месячный курс подготовки", - приводит его комментарий пресс-служба.
По его словам, эти станции спутниковой связи работают по единому принципу, но в разных диапазонах частот.
"Малая станция "Спринт" обеспечивает устойчивое соединение в интересах пунктов управления подразделениями. Станция "Квадрат", в свою очередь, способна передавать большие массивы информации уже в интересах полка или дивизии, что позволяет пользоваться различными системами передачи информации, электронной почтой, защищенной видео-конференцсвязью", - сообщил военный.
На территории Белоруссии учение "Запад-2025" проходит с 12 по 16 сентября. Его цель - проверка возможностей двух стран по обеспечению военной безопасности Союзного государства, готовности к отражению возможной агрессии.
Флаг Белоруссии - ПРАЙМ, 1920, 12.09.2025
В Белоруссии рассказали об учениях "Запад — 2025"
12 сентября, 11:53
 
ТехнологииБизнесБЕЛОРУССИЯРОССИЯбезопасностьучениявоенные учения
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала