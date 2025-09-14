Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Депутат Пискарев раскрыл, как Запад готовится к выборам в Госдуму - 14.09.2025
Депутат Пискарев раскрыл, как Запад готовится к выборам в Госдуму
МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Запад уже активно готовится к выборам в Госдуму-2026, чтобы попытаться нанести России стратегическое поражение, заявил глава комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев. "Запад уже активно готовится к выборам в Госдуму-2026. Цель наших противников - нанести России стратегическое поражение - не изменилась. А выборы, как они считают, это одна из удобных возможностей попытаться разрушить наше внутригосударственное единство", - приводятся слова Пискарева в Telegram-канале комиссии. Выборы проходят в России с 12 по 14 сентября. В единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов. В Ненецком автономном округе главу региона выбрали депутаты окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов. Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирают в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.
россия, общество, рф, запад, коми, госдума, в мире
РОССИЯ, Общество , РФ, ЗАПАД, КОМИ, Госдума, В мире
18:12 14.09.2025
 
Депутат Пискарев раскрыл, как Запад готовится к выборам в Госдуму

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ на Охотном ряду
Здание Государственной Думы РФ на Охотном ряду - ПРАЙМ, 1920, 14.09.2025
Здание Государственной Думы РФ на Охотном ряду. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Запад уже активно готовится к выборам в Госдуму-2026, чтобы попытаться нанести России стратегическое поражение, заявил глава комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев.
"Запад уже активно готовится к выборам в Госдуму-2026. Цель наших противников - нанести России стратегическое поражение - не изменилась. А выборы, как они считают, это одна из удобных возможностей попытаться разрушить наше внутригосударственное единство", - приводятся слова Пискарева в Telegram-канале комиссии.
Выборы проходят в России с 12 по 14 сентября. В единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов. В Ненецком автономном округе главу региона выбрали депутаты окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов.
Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирают в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 14.09.2025
В Госдуме раскрыли планы Запада разжечь протесты в России
