Депутат Пискарев раскрыл, как Запад готовится к выборам в Госдуму

МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Запад уже активно готовится к выборам в Госдуму-2026, чтобы попытаться нанести России стратегическое поражение, заявил глава комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев. "Запад уже активно готовится к выборам в Госдуму-2026. Цель наших противников - нанести России стратегическое поражение - не изменилась. А выборы, как они считают, это одна из удобных возможностей попытаться разрушить наше внутригосударственное единство", - приводятся слова Пискарева в Telegram-канале комиссии. Выборы проходят в России с 12 по 14 сентября. В единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов. В Ненецком автономном округе главу региона выбрали депутаты окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов. Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирают в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.

