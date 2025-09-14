https://1prime.ru/20250914/vybory-862271254.html

Выборы в ЕДГ-2025 прошли в соответствии с Конституцией, заявили в Госдуме

МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Выборы в ЕДГ - 2025 прошли в соответствии с Конституцией РФ, несмотря на многочисленные попытки вмешательства извне, заявил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев. "Несмотря на многочисленные попытки вмешательства извне, благодаря слаженной работе всех ветвей власти и ЦИК РФ, сегодняшние выборы прошли строго в соответствии с Конституцией Российской Федерации и нашими законами", - приводятся слова Пискарева в Telegram-канале комиссии. Выборы проходят в России с 12 по 14 сентября. В единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов. В Ненецком автономном округе главу региона выбрали депутаты окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов. Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирают в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.

