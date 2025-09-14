Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Выборы в ЕДГ-2025 прошли в соответствии с Конституцией, заявили в Госдуме - 14.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250914/vybory-862271254.html
Выборы в ЕДГ-2025 прошли в соответствии с Конституцией, заявили в Госдуме
Выборы в ЕДГ-2025 прошли в соответствии с Конституцией, заявили в Госдуме - 14.09.2025, ПРАЙМ
Выборы в ЕДГ-2025 прошли в соответствии с Конституцией, заявили в Госдуме
Выборы в ЕДГ - 2025 прошли в соответствии с Конституцией РФ, несмотря на многочисленные попытки вмешательства извне, заявил глава комиссии Госдумы по... | 14.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-14T18:39+0300
2025-09-14T18:39+0300
россия
общество
рф
коми
татарстан
госдума
цик
политика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0c/862202777_0:335:2963:2002_1920x0_80_0_0_e67ea6ecc348c19df2cd80beab1e146b.jpg
МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Выборы в ЕДГ - 2025 прошли в соответствии с Конституцией РФ, несмотря на многочисленные попытки вмешательства извне, заявил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев. "Несмотря на многочисленные попытки вмешательства извне, благодаря слаженной работе всех ветвей власти и ЦИК РФ, сегодняшние выборы прошли строго в соответствии с Конституцией Российской Федерации и нашими законами", - приводятся слова Пискарева в Telegram-канале комиссии. Выборы проходят в России с 12 по 14 сентября. В единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов. В Ненецком автономном округе главу региона выбрали депутаты окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов. Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирают в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.
https://1prime.ru/20250914/vybory-862269423.html
рф
коми
татарстан
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0c/862202777_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_fd7a298dff153f026af01026abc72357.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, общество , рф, коми, татарстан, госдума, цик, политика
РОССИЯ, Общество , РФ, КОМИ, ТАТАРСТАН, Госдума, ЦИК, политика
18:39 14.09.2025
 
Выборы в ЕДГ-2025 прошли в соответствии с Конституцией, заявили в Госдуме

Глава комиссии ГД Пискарев заявил, что выборы в ЕДГ прошли в соответствии с Конституцией

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЛюди голосуют на выборах глав 19 регионов РФ через терминалы электронного голосования в вестибюле станции метро "Курская" в Москве
Люди голосуют на выборах глав 19 регионов РФ через терминалы электронного голосования в вестибюле станции метро Курская в Москве - ПРАЙМ, 1920, 14.09.2025
Люди голосуют на выборах глав 19 регионов РФ через терминалы электронного голосования в вестибюле станции метро "Курская" в Москве
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Выборы в ЕДГ - 2025 прошли в соответствии с Конституцией РФ, несмотря на многочисленные попытки вмешательства извне, заявил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев.
"Несмотря на многочисленные попытки вмешательства извне, благодаря слаженной работе всех ветвей власти и ЦИК РФ, сегодняшние выборы прошли строго в соответствии с Конституцией Российской Федерации и нашими законами", - приводятся слова Пискарева в Telegram-канале комиссии.
Выборы проходят в России с 12 по 14 сентября. В единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов. В Ненецком автономном округе главу региона выбрали депутаты окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов.
Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирают в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.
Здание Государственной Думы РФ на Охотном ряду - ПРАЙМ, 1920, 14.09.2025
Депутат Пискарев раскрыл, как Запад готовится к выборам в Госдуму
18:12
 
РОССИЯОбществоРФКОМИТАТАРСТАНГосдумаЦИКполитика
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала